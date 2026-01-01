Понад 1000 км та три доби через Росію та Білорусь: 18-річний Дмитро виїхав з окупованого Криму на Волинь

Дмитро народився на Херсонщині. Після початку повномасштабної війни його село опинилося під російською окупацією. У 2024 році разом з мамою хлопець переїхав до окупованого Криму. Там навчався у школі та коледжі, де змушений був опановувати російську мову. Після повноліття, у липні 2026 року, вирішив виїхати в Україну.



Нині хлопець перебуває на Волині, де оформлює свій перший паспорт громадянина України.



«Свободи немає взагалі»: життя в окупованому Криму



До переїзду в окупований Крим Дмитро жив неподалік Нової Каховки на Херсонщині. Пригадує: жити в окупації після початку повномастштабної війни було важко, тому родина прийняла рішення виїхати на півострів. Там хлопець спочатку ходив до школи, а після 9 класу вступив до коледжу на будівельника.



«В Криму в російській (школі) вчився. Важко було, не міг привикнути. Російську мову складно було здавати взагалі: оці всі терміни, різне все, незрозуміле», — говорить Дмитро.



Життя в Криму, за словами хлопця, відрізнялося від того, до якого він звик на Херсонщині. Ціни були високими, відрізнялися на смак й продукти.



«Я не знаю, як це пояснити, але просто все інше. У мене на Херсонщині був і город, картопля, овочі, а там немає такого. Оце було незвично», — каже юнак.



За його словами, в окупованому Криму він не відчував свободи й не міг поводитися так, як звик вдома, на рідній Херсонщині.



«Свободи немає взагалі. Вийти і сказати щось зайве...Заставляли гімн вчити, — каже Дмитро. — Ті, які старіші, нейтральні. Ті, які молоді, які з дитинства там вже при Росії живуть, вони російську сторону підтримують».



Влітку, за спостереженнями хлопця, на півострів приїжджало багато туристів із Росії. Але море було брудним, а його очищенню приділяли менше уваги, ніж раніше.



Як мама відреагувала на рішення сина



Як покинути окупований Крим, Дмитро почав думати і планувати рік тому. Допомогти з дорогою пообіцяв дядько, який живе в Польщі.



«В основному, морально готувався, щоб все легко пройшло, щоб не хвилюватися. Фінансово, в основному, дядько допомагав, він все оплатив. Йому дякую. Завдяки йому я виїхав», — говорить юнак.



У липні 2026 року Дмитро став повнолітнім і вирішив повертатися в Україну. Зізнається: мама спочатку намагалася відмовити від такого кроку, але згодом прийняла рішення сина.



«Відпустила. Але сказала, що я дурень. Тому що сам так рано вирішив. Але я вже вирішив, все, — каже 18-річний хлопець. — В результаті вибір прийняла, сказала: «Твоє рішення, вже все, виріс»».



Понад 1000 км та три доби через Росію та Білорусь



Дмитро каже: вагань щодо виїзду з окупованого Криму не було. Але найбільше хвилювся за дорогу.



«Тривожність — це було найважче для мене. Багато думок було. Не знав, що буде. Молився, щоб все було добре», — пригадує Дмитро.



Дорога з окупованого Криму до України тривала близько трьох діб. Дмитро подолав відстань у понад 1000 кілометрів через території Росії та Білорусі. Поїздку, яка коштувала 350 доларів, оплатив дядько.



«З Криму на Волинь було тяжко. Мене можуть не пропустити чи якісь проблеми з документами чи ще щось. Багато думав», — говорить хлопець.



З документів у Дмитра було лише свідоцтво про народження. Щоб повернутися в Україну, довелося їхати у Мінськ, де йому оформили посвідчення особи на повернення в Україну.



«Навіть на серці защеміло»: про повернення в Україну



Найбільш емоційним моментом дороги став перетин українського кордону. Дмитро пригадує, що записував відео для друга, де ділився радісною новиною про повернення.



«Відразу, як кордон перетнув, я навіть другу відео записував і казав: "Я в Україні". Я не знаю, навіть на душі легко стало. Я аж відчув свободу. Навіть на серці защеміло. Радість відразу», — говорить хлопець.



Ще одна річ, за якою сумував Дмитро, — українські продукти. Каже, що після повернення в Україну особливо відчув різницю у смаку їжі. Також хлопець помітив, що на Волині люди більш привітні та усміхнені.



«В дитинстві запам'яталася продукція українська. Без неї прям не міг, не знаю. В Криму, після 2022 року, незвично було продукцію російську їсти. А як сюди приїхав, відчув смак дитинства, — каже Дмитро. — Менталітет інший. А там все сіре».



Дмитро також згадує російську пропаганду про нібито заборону розмовляти російською мовою в Україні. Після повернення він переконався, що це не відповідає дійсності.



«На моєму досвіді: я приїхав, я розмовляв російською. Мені важко просто, я давно не розмовляв чистою українською мовою і мені ніхто слова не сказав. Всі нормально зі мною спілкуються, посміхаються, нормально все», — каже юнак.



«Треба виїжджати для свого майбутнього»



Після повернення в Україну Дмитро приїхав на Волинь. Звернувся у Любомльський відділ Міграційної служби області, щоб уперше оформити паспорт громадянина України у формі ID-картки. Далі має виготовити й закордонний паспорт.



«Планую їхати в Польщу до дядька. Працювати, жити. Спочатку підзаробити, в будь-якому випадку, а потім вже, як піде», — каже хлопець.



У майбутньому Дмитро мріє повернутися на рідну Херсонщину, побачити свій будинок, коли українські території звільнять від російської окупації. Вірить і сподівається, що все буде добре.



Юнак каже: більшість його друзів після окупації рідної Херсонщини теж виїхали в окупований Крим.



«В Україну ще ніхто не виїхав. Тільки я наважився, — розповідає Дмитро. — Що мене характеризує? Сила духу. Мені здається, це найголовніше, що в мене є. Сила волі і сміливість».



Тим, хто нині залишається на окупованих територіях і має можливість виїхати, Дмитро радить не відмовлятися від такого шансу.



«Якщо є бажання, то робити, незважаючи ні на що. Якщо є можливість, якщо є бажання, то треба виїжджати для свого майбутнього», — говорить він.



Після повернення в Україну Дмитро має ще одне бажання — скуштувати домашнього українського борщу. Але самостійно приготувати хлопець поки не вміє.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18-річнийнародився на Херсонщині. Після початку повномасштабної війни його село опинилося під російською окупацією. У 2024 році разом з мамою хлопець переїхав до окупованого Криму. Там навчався у школі та коледжі, де змушений був опановувати російську мову. Після повноліття, у липні 2026 року, вирішив виїхати в Україну.Нині хлопець перебуває на Волині, де оформлює свій перший паспорт громадянина України. Суспільному Дмитро розповів про життя в окупації, рішення залишити Крим, переживання під час дороги та плани на майбутнє.До переїзду в окупований Крим Дмитро жив неподалік Нової Каховки на Херсонщині. Пригадує: жити в окупації після початку повномастштабної війни було важко, тому родина прийняла рішення виїхати на півострів. Там хлопець спочатку ходив до школи, а після 9 класу вступив до коледжу на будівельника.«В Криму в російській (школі) вчився. Важко було, не міг привикнути. Російську мову складно було здавати взагалі: оці всі терміни, різне все, незрозуміле», — говорить Дмитро.Життя в Криму, за словами хлопця, відрізнялося від того, до якого він звик на Херсонщині. Ціни були високими, відрізнялися на смак й продукти.«Я не знаю, як це пояснити, але просто все інше. У мене на Херсонщині був і город, картопля, овочі, а там немає такого. Оце було незвично», — каже юнак.За його словами, в окупованому Криму він не відчував свободи й не міг поводитися так, як звик вдома, на рідній Херсонщині.«Свободи немає взагалі. Вийти і сказати щось зайве...Заставляли гімн вчити, — каже Дмитро. — Ті, які старіші, нейтральні. Ті, які молоді, які з дитинства там вже при Росії живуть, вони російську сторону підтримують».Влітку, за спостереженнями хлопця, на півострів приїжджало багато туристів із Росії. Але море було брудним, а його очищенню приділяли менше уваги, ніж раніше.Як покинути окупований Крим, Дмитро почав думати і планувати рік тому. Допомогти з дорогою пообіцяв дядько, який живе в Польщі.«В основному, морально готувався, щоб все легко пройшло, щоб не хвилюватися. Фінансово, в основному, дядько допомагав, він все оплатив. Йому дякую. Завдяки йому я виїхав», — говорить юнак.У липні 2026 року Дмитро став повнолітнім і вирішив повертатися в Україну. Зізнається: мама спочатку намагалася відмовити від такого кроку, але згодом прийняла рішення сина.«Відпустила. Але сказала, що я дурень. Тому що сам так рано вирішив. Але я вже вирішив, все, — каже 18-річний хлопець. — В результаті вибір прийняла, сказала: «Твоє рішення, вже все, виріс»».Дмитро каже: вагань щодо виїзду з окупованого Криму не було. Але найбільше хвилювся за дорогу.«Тривожність — це було найважче для мене. Багато думок було. Не знав, що буде. Молився, щоб все було добре», — пригадує Дмитро.Дорога з окупованого Криму до України тривала близько трьох діб. Дмитро подолав відстань у понад 1000 кілометрів через території Росії та Білорусі. Поїздку, яка коштувала 350 доларів, оплатив дядько.«З Криму на Волинь було тяжко. Мене можуть не пропустити чи якісь проблеми з документами чи ще щось. Багато думав», — говорить хлопець.З документів у Дмитра було лише свідоцтво про народження. Щоб повернутися в Україну, довелося їхати у Мінськ, де йому оформили посвідчення особи на повернення в Україну.Найбільш емоційним моментом дороги став перетин українського кордону. Дмитро пригадує, що записував відео для друга, де ділився радісною новиною про повернення.«Відразу, як кордон перетнув, я навіть другу відео записував і казав: "Я в Україні". Я не знаю, навіть на душі легко стало. Я аж відчув свободу. Навіть на серці защеміло. Радість відразу», — говорить хлопець.Ще одна річ, за якою сумував Дмитро, — українські продукти. Каже, що після повернення в Україну особливо відчув різницю у смаку їжі. Також хлопець помітив, що на Волині люди більш привітні та усміхнені.«В дитинстві запам'яталася продукція українська. Без неї прям не міг, не знаю. В Криму, після 2022 року, незвично було продукцію російську їсти. А як сюди приїхав, відчув смак дитинства, — каже Дмитро. — Менталітет інший. А там все сіре».Дмитро також згадує російську пропаганду про нібито заборону розмовляти російською мовою в Україні. Після повернення він переконався, що це не відповідає дійсності.«На моєму досвіді: я приїхав, я розмовляв російською. Мені важко просто, я давно не розмовляв чистою українською мовою і мені ніхто слова не сказав. Всі нормально зі мною спілкуються, посміхаються, нормально все», — каже юнак.Після повернення в Україну Дмитро приїхав на Волинь. Звернувся у Любомльський відділ Міграційної служби області, щоб уперше оформити паспорт громадянина України у формі ID-картки. Далі має виготовити й закордонний паспорт.«Планую їхати в Польщу до дядька. Працювати, жити. Спочатку підзаробити, в будь-якому випадку, а потім вже, як піде», — каже хлопець.У майбутньому Дмитро мріє повернутися на рідну Херсонщину, побачити свій будинок, коли українські території звільнять від російської окупації. Вірить і сподівається, що все буде добре.Юнак каже: більшість його друзів після окупації рідної Херсонщини теж виїхали в окупований Крим.«В Україну ще ніхто не виїхав. Тільки я наважився, — розповідає Дмитро. — Що мене характеризує? Сила духу. Мені здається, це найголовніше, що в мене є. Сила волі і сміливість».Тим, хто нині залишається на окупованих територіях і має можливість виїхати, Дмитро радить не відмовлятися від такого шансу.«Якщо є бажання, то робити, незважаючи ні на що. Якщо є можливість, якщо є бажання, то треба виїжджати для свого майбутнього», — говорить він.Після повернення в Україну Дмитро має ще одне бажання — скуштувати домашнього українського борщу. Але самостійно приготувати хлопець поки не вміє.

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