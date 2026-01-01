Волинь атакували 11 російських дронів, - ОВА





Про це



"Найголовніше – загиблих і травмованих, за попередньою інформацією, немає. Руйнувань інфраструктури не зафіксовано.



Дякую нашим силам протиповітряної оборони за роботу.



Важливе нагадування – уламки боєприпасів (БПЛА, ракет та снарядів) завжди несуть небезпеку. Не торкайтеся, не підходьте близько та негайно повідомляйте екстрені служби. Навіть звичайні на вигляд фрагменти можуть бути вибухонебезпечними, містити токсичні речовини або мати приховані детонатори", - зазначив виконувач обов'язків голови ОВА Роман Романюк.



Нагадаємо, що уранці вівторка, 17 листопада, Волинська область опинилася під загрозою атаки російських ударних безпілотників.



У Ківерцях на подвір’ї місцевих мешканців виявили уламок збитого дрона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку доби Волинську область атакувало 11 ворожих безпілотників типу «Шахед».Про це повідомили у Волинській ОВА."Найголовніше – загиблих і травмованих, за попередньою інформацією, немає. Руйнувань інфраструктури не зафіксовано.Дякую нашим силам протиповітряної оборони за роботу.Важливе нагадування – уламки боєприпасів (БПЛА, ракет та снарядів) завжди несуть небезпеку. Не торкайтеся, не підходьте близько та негайно повідомляйте екстрені служби. Навіть звичайні на вигляд фрагменти можуть бути вибухонебезпечними, містити токсичні речовини або мати приховані детонатори", - зазначив виконувач обов'язків голови ОВАНагадаємо, що уранці вівторка, 17 листопада,

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