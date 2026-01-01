Росія вдарила по Мукачеву на Закарпатті
Сьогодні, 12:18
Російська армія 17 листопада атакувала Мукачево на Закарпатті.
Про це повідомляє Мукачівська міська рада у Фейсбуці.
"Сьогодні ворог вкотре атакував наше місто", - йдеться у дописі.
Як пише Укрінформ, журналіст, депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола повідомив у Телеграмі, що у Мукачеві було влучання ворожого дрона на об'їзній.
"За моєю інформацією, ворожий БПЛА типу «Шахед» влучив у старі приміщення поблизу колишнього МРЕО на об’їзній Мукачева, за Берегівським мостом", - написав він.
Глагола зазначив, що за попередніми даними, минулося без загиблих та постраждалих. Інформація уточнюється.
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Про це повідомляє Мукачівська міська рада у Фейсбуці.
"Сьогодні ворог вкотре атакував наше місто", - йдеться у дописі.
Як пише Укрінформ, журналіст, депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола повідомив у Телеграмі, що у Мукачеві було влучання ворожого дрона на об'їзній.
"За моєю інформацією, ворожий БПЛА типу «Шахед» влучив у старі приміщення поблизу колишнього МРЕО на об’їзній Мукачева, за Берегівським мостом", - написав він.
Глагола зазначив, що за попередніми даними, минулося без загиблих та постраждалих. Інформація уточнюється.
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