Росія вдарила по Мукачеву на Закарпатті





Про це повідомляє Мукачівська міська рада у Фейсбуці.



"Сьогодні ворог вкотре атакував наше місто", - йдеться у дописі.



Як пише Віталій Глагола повідомив у Телеграмі, що у Мукачеві було влучання ворожого дрона на об'їзній.



"За моєю інформацією, ворожий БПЛА типу «Шахед» влучив у старі приміщення поблизу колишнього МРЕО на об’їзній Мукачева, за Берегівським мостом", - написав він.



Глагола зазначив, що за попередніми даними, минулося без загиблих та постраждалих. Інформація уточнюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія 17 листопада атакувала Мукачево на Закарпатті.Про це повідомляє Мукачівська міська рада у Фейсбуці."Сьогодні ворог вкотре атакував наше місто", - йдеться у дописі.Як пише Укрінформ , журналіст, депутат Ужгородської міської радиповідомив у Телеграмі, що у Мукачеві було влучання ворожого дрона на об'їзній."За моєю інформацією, ворожий БПЛА типу «Шахед» влучив у старі приміщення поблизу колишнього МРЕО на об’їзній Мукачева, за Берегівським мостом", - написав він.Глагола зазначив, що за попередніми даними, минулося без загиблих та постраждалих. Інформація уточнюється.

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