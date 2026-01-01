На Волині судили матір підлітка, який показав поліцейським непристойний жест із маршрутки





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Як йдеться в постанові суду від 4 листопада, інцидент стався 28 вересня у Ковелі. За даними слідства, близько 09:40 підліток їхав у маршрутці вулицею Грушевською. Коли він побачив поліцейських, то показав їм середній палець.



Під час розгляду справи суддя Руслан Смалюх дійшов висновку, що провину жінки не довели. Зокрема, самого протоколу недостатньо, щоб підтвердити, що мати неналежно виховувала сина. Письмові пояснення підлітка про те, що він показав поліцейським непристойний жест, суд також не вважав достатнім доказом провини волинянки.



Крім того, суд врахував характеристику хлопця зі школи. У ній зазначено, що батьки регулярно відвідують батьківські збори, підтримують зв’язок із класним керівником і реагують на його зауваження. Самого учня характеризують як дисциплінованого, який дослухається до порад учителів і виконує доручення.



У результаті суд закрив провадження через відсутність у діях матері підлітка складу адміністративного правопорушення. Постанову ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельський міськрайонний суд закрив справу про неналежне виконання батьківських обов’язків щодо місцевої мешканки Анни М. Її неповнолітній син показав поліцейським непристойний жест із маршрутки. На жінку склали адмінпротокол, однак її звільнили від покарання.Про це пише zaxid.net Як йдеться в постанові суду від 4 листопада, інцидент стався 28 вересня у Ковелі. За даними слідства, близько 09:40 підліток їхав у маршрутці вулицею Грушевською. Коли він побачив поліцейських, то показав їм середній палець.Під час розгляду справи суддядійшов висновку, що провину жінки не довели. Зокрема, самого протоколу недостатньо, щоб підтвердити, що мати неналежно виховувала сина. Письмові пояснення підлітка про те, що він показав поліцейським непристойний жест, суд також не вважав достатнім доказом провини волинянки.Крім того, суд врахував характеристику хлопця зі школи. У ній зазначено, що батьки регулярно відвідують батьківські збори, підтримують зв’язок із класним керівником і реагують на його зауваження. Самого учня характеризують як дисциплінованого, який дослухається до порад учителів і виконує доручення.У результаті суд закрив провадження через відсутність у діях матері підлітка складу адміністративного правопорушення. Постанову ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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