Атака на Волинь: у Ківерцях на подвір’ї місцевих мешканців виявили уламок збитого дрона, - ЗМІ

атаку російських ударних безпілотників.



Повітряна небезпека тривала до 12:30. Під час атаки в Ківерцях чули вибухи, а на подвір’ї місцевих мешканців знайшли уламок збитого БпЛА, пише



Перша тривога пролунала о 4:19 у Камінь-Каширському районі. Згодом її оголосили у Луцькому та Ковельському районах. О 5:11 у всіх районах дали відбій.



О 7:23 повітряна небезпека повернулася спочатку в Луцький та Камінь-Каширський райони, а згодом охопила всю область. У Ковельському районі тривогу повторно оголошували о 8:11 та 9:34, у Володимирському – об 11:00.



Як рухалися російські безпілотники над Волинню



Упродовж ранку ворожі БпЛА заходили в область із Рівненщини та рухалися над різними громадами.



7:45–8:10. Перший «шахед» зайшов із Рівненщини, маневрував між Ківерцями та Рожищем, а згодом попрямував на Луцьк. О 8:02 у Ківерцях чули вибухи. Пізніше на подвір’ї місцевих мешканців знайшли уламок збитого безпілотника.



8:11–8:59. Нові групи БпЛА фіксували над Маневичами, Каменем-Каширським, Ковелем, Колодяжним, Лавровом, Торчином та Любитовом. Частину цілей локаційно втратили. О 8:59 ще один дрон заходив на Луцьк із півдня.



9:55–10:55. Ворожі цілі продовжували залітати з Рівненщини. Дрони рухалися в напрямку Колок, Ківерців, Маневичів, Любешова, Гаразджі та Луцька. Частина згодом повернула в бік Рівненщини.



11:04–11:28. Безпілотники фіксували над Торчином, Шклінем, Локачами та Каменем-Каширським.



11:51. Останній ворожий БпЛА залетів в область курсом на Маневичі.



Відбій повітряної тривоги у Володимирському та Ковельському районах оголосили об 11:49. У Луцькому та Камінь-Каширському районах небезпека тривала найдовше – до 12:30.



Наразі офіційної інформації про влучання на території Волинської області не надходило.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 17-го листопада Волинська область пережила кілька хвиль повітряних тривог черезПовітряна небезпека тривала до 12:30. Під час атаки в Ківерцях чули вибухи, а на подвір’ї місцевих мешканців знайшли уламок збитого БпЛА, пише БУГ Перша тривога пролунала о 4:19 у Камінь-Каширському районі. Згодом її оголосили у Луцькому та Ковельському районах. О 5:11 у всіх районах дали відбій.О 7:23 повітряна небезпека повернулася спочатку в Луцький та Камінь-Каширський райони, а згодом охопила всю область. У Ковельському районі тривогу повторно оголошували о 8:11 та 9:34, у Володимирському – об 11:00.Упродовж ранку ворожі БпЛА заходили в область із Рівненщини та рухалися над різними громадами.7:45–8:10. Перший «шахед» зайшов із Рівненщини, маневрував між Ківерцями та Рожищем, а згодом попрямував на Луцьк. О 8:02 у Ківерцях чули вибухи. Пізніше на подвір’ї місцевих мешканців знайшли уламок збитого безпілотника.8:11–8:59. Нові групи БпЛА фіксували над Маневичами, Каменем-Каширським, Ковелем, Колодяжним, Лавровом, Торчином та Любитовом. Частину цілей локаційно втратили. О 8:59 ще один дрон заходив на Луцьк із півдня.9:55–10:55. Ворожі цілі продовжували залітати з Рівненщини. Дрони рухалися в напрямку Колок, Ківерців, Маневичів, Любешова, Гаразджі та Луцька. Частина згодом повернула в бік Рівненщини.11:04–11:28. Безпілотники фіксували над Торчином, Шклінем, Локачами та Каменем-Каширським.11:51. Останній ворожий БпЛА залетів в область курсом на Маневичі.Відбій повітряної тривоги у Володимирському та Ковельському районах оголосили об 11:49. У Луцькому та Камінь-Каширському районах небезпека тривала найдовше – до 12:30.Наразі офіційної інформації про влучання на території Волинської області не надходило.

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