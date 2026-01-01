Волинь атакують ворожі дрони: повітряна тривога триває вже кілька годин
Сьогодні, 10:01
Уранці вівторка, 17 листопада, Волинська область опинилася під загрозою атаки російських ударних безпілотників. Близько 7:00 в регіоні оголосили повітряну тривогу через рух ворожих БпЛА. Станом на 10:00 небезпека зберігається.
О 7:31 Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ударних безпілотників у напрямку Волинської області.
«Ударні БпЛА північніше Рівного західним курсом на Волинь», — йшлося у повідомленні.
Згодом, о 8:05, Повітряні сили повідомили про загрозу безпосередньо для обласного центру: «На Луцьк з північного сходу».
Водночас моніторингові канали повідомляли про рух ворожих «шахедів» у напрямку Торчина, Ковеля, Колок та Маневичів.
За інформацією моніторингових ресурсів, десятки ворожих повітряних цілей рухалися в напрямку західних областей України.
Станом на 10:00 повітряна тривога на Волині триває. Сили оборони України протидіють ворожій повітряній атаці.
Жителів області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, перебувати в укриттях або інших безпечних місцях та стежити за офіційними повідомленнями.
Головне фото - ілюстративне
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О 7:31 Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ударних безпілотників у напрямку Волинської області.
«Ударні БпЛА північніше Рівного західним курсом на Волинь», — йшлося у повідомленні.
Згодом, о 8:05, Повітряні сили повідомили про загрозу безпосередньо для обласного центру: «На Луцьк з північного сходу».
Водночас моніторингові канали повідомляли про рух ворожих «шахедів» у напрямку Торчина, Ковеля, Колок та Маневичів.
За інформацією моніторингових ресурсів, десятки ворожих повітряних цілей рухалися в напрямку західних областей України.
Станом на 10:00 повітряна тривога на Волині триває. Сили оборони України протидіють ворожій повітряній атаці.
Жителів області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, перебувати в укриттях або інших безпечних місцях та стежити за офіційними повідомленнями.
Головне фото - ілюстративне
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