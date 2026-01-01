Квартирна черга в Луцьку: скільки сімей чекають на житло





Про це йдеться у відповіді Луцької міської ради на інформаційний запит



За даними міськради, із загальної кількості сімей на квартирному обліку 2187 громадян перебувають у загальній черзі, 1302 — у першочерговій, ще 464 — у позачерговій.



Як зазначили у інформаційному запиті, до 31 грудня триває перереєстрація громадян, у яких відбулися зміни у складі сім'ї, місці реєстрації або наявності пільг. Для оновлення інформації потрібно звернутися до департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку». Подати документи можна також онлайн. Приходити всім членам сім'ї не потрібно.



Скільки квартир надали людям із черги



У 2023 році в Луцькій громаді надали п'ять квартир, у 2024 році — 21, у 2025 році — вісім, а протягом 2026 року — дев'ять.



Загалом за 2023–2026 роки житло отримали 43 людини: 31 — із загальної черги, п'ятеро — з першочергової та семеро — з позачергової.



Житло для надання громадянам громада отримує, зокрема, після вибуття наймачів із неприватизованих квартир та внаслідок визнання спадщини відумерлою. За 2023–2026 роки у власність громади передали та надали громадянам 16 квартир.



Окрім цього, у Луцьку діє програма забезпечення житлом на умовах співфінансування ветеранів і ветеранок війни та членів їхніх сімей. За 2023–2026 роки за цією програмою житлом забезпечили 21 сім'ю.



Скільки людей зняли з квартирного обліку

За інформацією міської ради, у 2023 році з квартирного обліку зняли 21 людину, у 2024 році — 69, у 2025 році — 98, а протягом 2026 року — 48.



Підставами для зняття з обліку були поліпшення житлових умов або одноразове отримання грошової компенсації за належне для отримання житло.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій міській територіальній громаді на квартирному обліку перебувають 3080 сімей. Упродовж 2026 року свої дані оновила 41 сім'я. Станом на початок листопада 2026 року людям, які потребують поліпшення житлових умов, надали 9 квартир.Про це йдеться у відповіді Луцької міської ради на інформаційний запит Суспільного За даними міськради, із загальної кількості сімей на квартирному обліку 2187 громадян перебувають у загальній черзі, 1302 — у першочерговій, ще 464 — у позачерговій.Як зазначили у інформаційному запиті, до 31 грудня триває перереєстрація громадян, у яких відбулися зміни у складі сім'ї, місці реєстрації або наявності пільг. Для оновлення інформації потрібно звернутися до департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку». Подати документи можна також онлайн. Приходити всім членам сім'ї не потрібно.У 2023 році в Луцькій громаді надали п'ять квартир, у 2024 році — 21, у 2025 році — вісім, а протягом 2026 року — дев'ять.Загалом за 2023–2026 роки житло отримали 43 людини: 31 — із загальної черги, п'ятеро — з першочергової та семеро — з позачергової.Житло для надання громадянам громада отримує, зокрема, після вибуття наймачів із неприватизованих квартир та внаслідок визнання спадщини відумерлою. За 2023–2026 роки у власність громади передали та надали громадянам 16 квартир.Окрім цього, у Луцьку діє програма забезпечення житлом на умовах співфінансування ветеранів і ветеранок війни та членів їхніх сімей. За 2023–2026 роки за цією програмою житлом забезпечили 21 сім'ю.Скільки людей зняли з квартирного облікуЗа інформацією міської ради, у 2023 році з квартирного обліку зняли 21 людину, у 2024 році — 69, у 2025 році — 98, а протягом 2026 року — 48.Підставами для зняття з обліку були поліпшення житлових умов або одноразове отримання грошової компенсації за належне для отримання житло.

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