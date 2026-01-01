На Волині суд виправдав матір підлітка, який показав поліцейським середній палець

Анни М., чий неповнолітній син 28 вересня на вулиці Грушевською у Ковелі показав правоохоронцям непристойний жест із вікна маршрутки.



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«Під час розгляду справи суддя Руслан Смалюх дійшов висновку, що провину жінки не довели. Зокрема, самого протоколу недостатньо, щоб підтвердити, що мати неналежно виховувала сина», — зазначається в постанові суду.



Причому суд врахував позитивну характеристику школяра та участь батьків у шкільному житті, закривши провадження через відсутність складу адміністративного правопорушення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельський міськрайонний суд закрив справу про неналежне виконання батьківських обов'язків щодо місцевої мешканки, чий неповнолітній син 28 вересня на вулиці Грушевською у Ковелі показав правоохоронцям непристойний жест із вікна маршрутки.Про це пише ua.news «Під час розгляду справи суддядійшов висновку, що провину жінки не довели. Зокрема, самого протоколу недостатньо, щоб підтвердити, що мати неналежно виховувала сина», — зазначається в постанові суду.Причому суд врахував позитивну характеристику школяра та участь батьків у шкільному житті, закривши провадження через відсутність складу адміністративного правопорушення.

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