В Україні різко здорожчала земля: скільки тепер коштує гектар у різних областях





Скільки коштує гектар землі в Україні



У жовтні середня вартість сільськогосподарської землі зросла на 5 326 гривень за гектар, або приблизно на 6,7% порівняно з вереснем.



Якщо орієнтуватися на середню ціну, вартість ділянок різної площі ста1 сотка — близько 851 грн



1 гектар — 85 054 грн



2 гектари — 170 108 грн



4 гектари — 340 216 грн



Однак ці суми є лише орієнтовними. Реальна вартість конкретного земельного паю залежить від його розташування, якості ґрунтів, площі, транспортної доступності та попиту в регіоні.



Варто також враховувати, що наведена статистика стосується сільськогосподарських угідь, а не земельних ділянок під житлову забудову.



Де в Україні найдорожча земля



Найвищі середні ціни на сільськогосподарські землі в жовтні 2026 року зафіксували в західних областях і Київському регіоні.



П’ятірка областей із найдорожчою землею така:



Івано-Франківська область — 254 402 грн за гектар



Київська область — 184 884 грн



Львівська область — 130 148 грн



Тернопільська область — 120 460 грн



Закарпатська область — 115 440 грн



Найдорожчими виявилися сільськогосподарські ділянки на Івано-Франківщині. Там середня вартість одного гектара майже втричі перевищувала середній показник по Україні, який становив 85 054 гривні.



На другому місці опинилася Київська область, де за гектар у середньому платили майже 185 тисяч гривень.



Водночас наведені цифри не означають, що всі земельні ділянки в цих областях продаються за однаковою ціною. Середній показник формується на основі укладених угод і може змінюватися залежно від характеристик проданих земель.



У яких областях земля найдешевша



Найнижчі середні ціни на сільськогосподарські землі в жовтні зафіксували в Донецькій, Миколаївській і Запорізькій областях.



Вартість гектара в цих регіонах становила:



Донецька область — 36 577 грн



Миколаївська область — 41 837 грн



Запорізька область — 44 490 грн



Одним із чинників, які можуть впливати на вартість земель у прифронтових регіонах, є безпекова ситуація. Через бойові дії, мінування, пошкодження інфраструктури та обмежений доступ до окремих територій використання сільськогосподарських угідь може бути ускладненим.



Проте нижча ціна необов’язково свідчить про гіршу якість ґрунтів. На вартість впливають також можливість обробітку ділянки, попит покупців та інші місцеві умови.



Українці стали продавати менше землі



Попри зростання середньої вартості гектара площа проданих сільськогосподарських земель зменшилася.



За даними Опендатаботу, у вересні 2026 року в Україні продали 17 419 гектарів землі, а в жовтні — 15 885 гектарів.



Отже, за місяць обсяг продажів скоротився на 1 534 гектари, або приблизно на 8,8%.



Для порівняння, до повномасштабного російського вторгнення в Україні в середньому продавали близько 10 тисяч гектарів землі на тиждень. Нині цей показник становить приблизно 2,5 тисячі гектарів.



За оприлюдненою статистикою, станом на кінець жовтня обсяг реалізованих земель становив близько 289 тисяч гектарів — менш ніж 1% від загальної площі сільськогосподарських угідь України, яку оцінюють у 42,4 мільйона гектарів.



Таким чином, хоча середня ціна землі зростає, обсяги її продажу залишаються порівняно невеликими.



Водночас скорочення площі проданих ділянок саме собою не пояснює причин здорожчання. На середню ціну може впливати, зокрема, те, в яких областях протягом місяця укладали найбільше угод.



Чому дорожчає земля в Україні



На ціни сільськогосподарських земель впливають одразу кілька чинників. Серед них — розташування ділянки, родючість ґрунтів, транспортна доступність, попит із боку аграріїв та можливість отримувати дохід від оренди.



Важливе значення має й безпекова ситуація. У регіонах, де сільськогосподарське виробництво ускладнене через воєнні ризики, покупці можуть бути менш зацікавленими в придбанні землі.



Водночас у відносно безпечних областях попит може підтримуватися зацікавленістю аграрних підприємств і приватних інвесторів у придбанні земельних ділянок.



Окремо варто враховувати, що середня ціна гектара залежить від складу угод, укладених протягом конкретного періоду. Якщо в одному місяці продавали більше дорогих ділянок, загальний показник може зрости навіть без однакового здорожчання землі в усіх регіонах.



Тому жовтневе зростання на 6,7% не варто сприймати як підвищення вартості кожного земельного паю на таку саму величину.



Як змінилися ціни на землю порівняно з минулим роком

Жовтнева вартість сільськогосподарських земель перевищила показники, які фіксували 2025-го. Зокрема, торік у квітні, коли середня ціна гектара досягла найвищого місячного рівня за рік, вона становила 70 165 гривень. Отже, жовтневий показник 2026 року виявився вищим на 14 889 гривень, або приблизно на 21,2%.



Водночас ще у вересні 2026-го середня вартість землі становила 79 728 гривень. Перед цим протягом кількох місяців ціни перебували поблизу рівня 78–80 тисяч гривень за гектар.



У жовтні цей рівень було перевищено, а середня вартість сільськогосподарської землі піднялася до 85 тисяч гривень.



Варто зазначити, що наведені порівняння стосуються номінальних цін у гривнях, без поправки на інфляцію.



Що потрібно знати власникам земельних паїв перед продажем



Ринок сільськогосподарських земель в Україні відкрили 1 липня 2021 року. Відтоді власники отримали право продавати земельні ділянки, які належать їм на праві приватної власності.



Від 1 січня 2024 року купувати сільськогосподарські землі за встановлених законодавством умов можуть також українські юридичні особи.



Водночас продаж земельних паїв має відповідати низці вимог.



По-перше, до 1 січня 2030 року ціна продажу сільськогосподарських ділянок, виділених власникам земельних часток (паїв) у натурі, не може бути нижчою за їхню нормативну грошову оцінку.



Нормативна грошова оцінка — це розрахункова вартість земельної ділянки, яку визначають за встановленою державою методикою. Вона необов’язково збігається з ринковою ціною.



По-друге, якщо земельна ділянка перебуває в оренді, необхідно враховувати переважне право на її придбання.



За визначених законом умов орендар має переважне право купівлі у другу чергу. Першочергове право в окремих випадках може належати особі, яка має спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин.



Тому власникам паїв перед продажем варто перевірити документи, кадастрові відомості, чинні договори оренди та з’ясувати актуальну ринкову вартість подібних ділянок у своєму регіоні.новитиме:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За підсумками жовтня 2026 року середня ціна гектара сільськогосподарської землі становила 85 054 гривні, водночас у вересні — 79 728 гривень. Про це свідчать дані аналітичної платформи Опендатабот, пише ТСН У жовтні середня вартість сільськогосподарської землі зросла на 5 326 гривень за гектар, або приблизно на 6,7% порівняно з вереснем.Якщо орієнтуватися на середню ціну, вартість ділянок різної площі ста1 сотка — близько 851 грн1 гектар — 85 054 грн2 гектари — 170 108 грн4 гектари — 340 216 грнОднак ці суми є лише орієнтовними. Реальна вартість конкретного земельного паю залежить від його розташування, якості ґрунтів, площі, транспортної доступності та попиту в регіоні.Варто також враховувати, що наведена статистика стосується сільськогосподарських угідь, а не земельних ділянок під житлову забудову.Найвищі середні ціни на сільськогосподарські землі в жовтні 2026 року зафіксували в західних областях і Київському регіоні.П’ятірка областей із найдорожчою землею така:Івано-Франківська область — 254 402 грн за гектарКиївська область — 184 884 грнЛьвівська область — 130 148 грнТернопільська область — 120 460 грнЗакарпатська область — 115 440 грнНайдорожчими виявилися сільськогосподарські ділянки на Івано-Франківщині. Там середня вартість одного гектара майже втричі перевищувала середній показник по Україні, який становив 85 054 гривні.На другому місці опинилася Київська область, де за гектар у середньому платили майже 185 тисяч гривень.Водночас наведені цифри не означають, що всі земельні ділянки в цих областях продаються за однаковою ціною. Середній показник формується на основі укладених угод і може змінюватися залежно від характеристик проданих земель.Найнижчі середні ціни на сільськогосподарські землі в жовтні зафіксували в Донецькій, Миколаївській і Запорізькій областях.Вартість гектара в цих регіонах становила:Донецька область — 36 577 грнМиколаївська область — 41 837 грнЗапорізька область — 44 490 грнОдним із чинників, які можуть впливати на вартість земель у прифронтових регіонах, є безпекова ситуація. Через бойові дії, мінування, пошкодження інфраструктури та обмежений доступ до окремих територій використання сільськогосподарських угідь може бути ускладненим.Проте нижча ціна необов’язково свідчить про гіршу якість ґрунтів. На вартість впливають також можливість обробітку ділянки, попит покупців та інші місцеві умови.Попри зростання середньої вартості гектара площа проданих сільськогосподарських земель зменшилася.За даними Опендатаботу, у вересні 2026 року в Україні продали 17 419 гектарів землі, а в жовтні — 15 885 гектарів.Отже, за місяць обсяг продажів скоротився на 1 534 гектари, або приблизно на 8,8%.Для порівняння, до повномасштабного російського вторгнення в Україні в середньому продавали близько 10 тисяч гектарів землі на тиждень. Нині цей показник становить приблизно 2,5 тисячі гектарів.За оприлюдненою статистикою, станом на кінець жовтня обсяг реалізованих земель становив близько 289 тисяч гектарів — менш ніж 1% від загальної площі сільськогосподарських угідь України, яку оцінюють у 42,4 мільйона гектарів.Таким чином, хоча середня ціна землі зростає, обсяги її продажу залишаються порівняно невеликими.Водночас скорочення площі проданих ділянок саме собою не пояснює причин здорожчання. На середню ціну може впливати, зокрема, те, в яких областях протягом місяця укладали найбільше угод.На ціни сільськогосподарських земель впливають одразу кілька чинників. Серед них — розташування ділянки, родючість ґрунтів, транспортна доступність, попит із боку аграріїв та можливість отримувати дохід від оренди.Важливе значення має й безпекова ситуація. У регіонах, де сільськогосподарське виробництво ускладнене через воєнні ризики, покупці можуть бути менш зацікавленими в придбанні землі.Водночас у відносно безпечних областях попит може підтримуватися зацікавленістю аграрних підприємств і приватних інвесторів у придбанні земельних ділянок.Окремо варто враховувати, що середня ціна гектара залежить від складу угод, укладених протягом конкретного періоду. Якщо в одному місяці продавали більше дорогих ділянок, загальний показник може зрости навіть без однакового здорожчання землі в усіх регіонах.Тому жовтневе зростання на 6,7% не варто сприймати як підвищення вартості кожного земельного паю на таку саму величину.Як змінилися ціни на землю порівняно з минулим рокомЖовтнева вартість сільськогосподарських земель перевищила показники, які фіксували 2025-го. Зокрема, торік у квітні, коли середня ціна гектара досягла найвищого місячного рівня за рік, вона становила 70 165 гривень. Отже, жовтневий показник 2026 року виявився вищим на 14 889 гривень, або приблизно на 21,2%.Водночас ще у вересні 2026-го середня вартість землі становила 79 728 гривень. Перед цим протягом кількох місяців ціни перебували поблизу рівня 78–80 тисяч гривень за гектар.У жовтні цей рівень було перевищено, а середня вартість сільськогосподарської землі піднялася до 85 тисяч гривень.Варто зазначити, що наведені порівняння стосуються номінальних цін у гривнях, без поправки на інфляцію.Ринок сільськогосподарських земель в Україні відкрили 1 липня 2021 року. Відтоді власники отримали право продавати земельні ділянки, які належать їм на праві приватної власності.Від 1 січня 2024 року купувати сільськогосподарські землі за встановлених законодавством умов можуть також українські юридичні особи.Водночас продаж земельних паїв має відповідати низці вимог.По-перше, до 1 січня 2030 року ціна продажу сільськогосподарських ділянок, виділених власникам земельних часток (паїв) у натурі, не може бути нижчою за їхню нормативну грошову оцінку.Нормативна грошова оцінка — це розрахункова вартість земельної ділянки, яку визначають за встановленою державою методикою. Вона необов’язково збігається з ринковою ціною.По-друге, якщо земельна ділянка перебуває в оренді, необхідно враховувати переважне право на її придбання.За визначених законом умов орендар має переважне право купівлі у другу чергу. Першочергове право в окремих випадках може належати особі, яка має спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин.Тому власникам паїв перед продажем варто перевірити документи, кадастрові відомості, чинні договори оренди та з’ясувати актуальну ринкову вартість подібних ділянок у своєму регіоні.новитиме:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію