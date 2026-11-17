Росіяни в кілька хвиль вдарили по Києву балістикою, влучили в мости





Про це повідомили в Повітряних силах. В місті вночі лунали звуки вибухів. Мер столиці писав, що в місті працюють сили ППО.



Станом на ранок унаслідок ворожої атаки є пошкодження систем критичної інфраструктури, у деяких районах перебої з водо- та теплопостачанням.



У Голосіївському районі пошкоджено Південний міст. Рух мостом перекрито.



У Деснянському районі пошкоджено Північний міст. Рух мостом перекрито в обох напрямках. Крім того, внаслідок падіння уламків виникла пожежа у дворі 16-поверхового житлового будинку.



У Дніпровському районі попередньо внаслідок падіння уламків виникла пожежа у складських приміщеннях.



В Оболонському районі зафіксовано дві пожежі, попередньо внаслідок падіння уламків. Зокрема, загоряння виникло у складських приміщеннях.



Вранці Кличко написав, що фахівці обстежують Північний та Південний мости і визначають ступінь пошкоджень споруд. Тоді стане зрозуміло, коли можна юуде відновити рух.



"У столиці працюють сили ППО.Київ під атакою балістики.Перебувайте в укриттях!" - йдшлося в повідомленні Кличка вночі.



За попередніми даними, є влучання в Північний та Південний мости в Києві.



Внаслідок атаки є пошкодження систем критичної інфраструктури. В деяких районах столиці перебої з водо- та теплопостачанням.



Після 5 години Росія запустила нову хвилю балістики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Близько 23.30 год 16 листопада росіяни атакували Київ балістичними ракетами. Унаслідок ворожих обстрілів Києва в ніч на 17 листопада зафіксовано пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському районах, повідомили у КМДА, пише LB.ua Про це повідомили в Повітряних силах. В місті вночі лунали звуки вибухів. Мер столиці писав, що в місті працюють сили ППО.Станом на ранок унаслідок ворожої атаки є пошкодження систем критичної інфраструктури, у деяких районах перебої з водо- та теплопостачанням.пошкоджено Південний міст. Рух мостом перекрито.пошкоджено Північний міст. Рух мостом перекрито в обох напрямках. Крім того, внаслідок падіння уламків виникла пожежа у дворі 16-поверхового житлового будинку.попередньо внаслідок падіння уламків виникла пожежа у складських приміщеннях.зафіксовано дві пожежі, попередньо внаслідок падіння уламків. Зокрема, загоряння виникло у складських приміщеннях.Вранцінаписав, що фахівці обстежують Північний та Південний мости і визначають ступінь пошкоджень споруд. Тоді стане зрозуміло, коли можна юуде відновити рух."У столиці працюють сили ППО.Київ під атакою балістики.Перебувайте в укриттях!" - йдшлося в повідомленні Кличка вночі.За попередніми даними, є влучання в Північний та Південний мости в Києві.Внаслідок атаки є пошкодження систем критичної інфраструктури. В деяких районах столиці перебої з водо- та теплопостачанням.Після 5 години Росія запустила нову хвилю балістики.

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