Долар та євро дешевшають: курс валют на 17 листопада





На вівторок, 17 листопада, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 45,39 гривні. Порівняно з попереднім банківським днем американська валюта подешевшала на 3 копійки – 16 листопада її курс становив 45,42 гривні.



Офіційний курс євро також знизився. На 17 листопада НБУ встановив його на рівні 49,98 гривні, що на 24 копійки менше, ніж днем раніше. У понеділок європейська валюта коштувала 50,22 гривні.

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