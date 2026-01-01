Долар та євро дешевшають: курс валют на 17 листопада
Сьогодні, 03:11
Національний банк встановив нові валютні орієнтири на вівторок, 17 листопада. Офіційний курс долара та євро в Україні знижується.
На вівторок, 17 листопада, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 45,39 гривні. Порівняно з попереднім банківським днем американська валюта подешевшала на 3 копійки – 16 листопада її курс становив 45,42 гривні.
Офіційний курс євро також знизився. На 17 листопада НБУ встановив його на рівні 49,98 гривні, що на 24 копійки менше, ніж днем раніше. У понеділок європейська валюта коштувала 50,22 гривні.
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На вівторок, 17 листопада, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 45,39 гривні. Порівняно з попереднім банківським днем американська валюта подешевшала на 3 копійки – 16 листопада її курс становив 45,42 гривні.
Офіційний курс євро також знизився. На 17 листопада НБУ встановив його на рівні 49,98 гривні, що на 24 копійки менше, ніж днем раніше. У понеділок європейська валюта коштувала 50,22 гривні.
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