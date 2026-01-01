17 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження 17 листопада святкує журналістка Ольга Возняк (на фото).
Цього дня особисте свято також у луцького бізнесмена Романа Хорзова та журналістки, ветеранки Вікторії Семенюк.
А ще сьогодні відзначають день народження громадська активістка Ніна Пахомюк та відеооператор Юрій Фетисов.
Інтернет-видання ВолиньPost вітає усіх, хто святкує день народження 17 листопада. Зичимо міцного здоров’я, безмежного щастя, палкого кохання, творчого натхнення та грандіозних успіхів!
Окрім того, щорічно 17 листопада у всьому світі відзначають Міжнародний день студента.
Цього дня на Волині народилася фотографиня і краєзнавиця, авторка багатьох історико-краєзнавчих праць Ірина Левчанівська (17 листопада 1913 року - 1 травня 2011 року). Вона з'явилася на світ у селі Линів Локачинського району в маєтку родини Гродзінських, у шляхетній сім’ї Олени та Олександра Левчанівських. Мати Ірини Левчанівської – Олена Левчанівська – була першою жінкою-сенаторкою від Волині у сенаті Речі Посполитої 1922-1927 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Цього дня особисте свято також у луцького бізнесмена Романа Хорзова та журналістки, ветеранки Вікторії Семенюк.
А ще сьогодні відзначають день народження громадська активістка Ніна Пахомюк та відеооператор Юрій Фетисов.
Інтернет-видання ВолиньPost вітає усіх, хто святкує день народження 17 листопада. Зичимо міцного здоров’я, безмежного щастя, палкого кохання, творчого натхнення та грандіозних успіхів!
Окрім того, щорічно 17 листопада у всьому світі відзначають Міжнародний день студента.
Цього дня на Волині народилася фотографиня і краєзнавиця, авторка багатьох історико-краєзнавчих праць Ірина Левчанівська (17 листопада 1913 року - 1 травня 2011 року). Вона з'явилася на світ у селі Линів Локачинського району в маєтку родини Гродзінських, у шляхетній сім’ї Олени та Олександра Левчанівських. Мати Ірини Левчанівської – Олена Левчанівська – була першою жінкою-сенаторкою від Волині у сенаті Речі Посполитої 1922-1927 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
17 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Лукашенка заявили про повну бойову готовність маневрених груп прикордонників
16 листопада, 23:19
Маневичі можуть стати містом: абсолютна більшість опитаних жителів підтримали зміну статусу
16 листопада, 22:45
Як волинянам отримати субсидію на комунальні послуги: умови та терміни
16 листопада, 22:12
Шевчук більше не очолює луцький сервісний центр МВС
16 листопада, 21:47