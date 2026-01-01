У Лукашенка заявили про повну бойову готовність маневрених груп прикордонників
16 листопада, 23:19
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко наказав привести до повної боєготовності маневрені групи прикордонників. Їх піднято по тривозі для відпрацювання завдань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря Ради безпеки Білорусі Олександра Вольфовича.
Лукашенко перевіряє прикордонників
Перевірка боєготовності за дорученням Лукашенка продовжується у маневрених групах територіальних органів прикордонної служби.
Вольфович зазначив, що розпочато раптову перевірку одного з найважливіших елементів системи забезпечення національної безпеки – підрозділів Державного прикордонного комітету.
"Наголос зроблено на перевірку, ймовірно, наймобільніших підрозділів відомства. Водночас у всіх групах та загонах органів прикордонної служби приведено в повну бойову готовність маневрені групи", - каже він.
Було визначено терміни готовності підрозділів, що перевіряються. У зазначений час буде проведено їх огляди, після чого вони здійснять марші.
"Для кожної маневреної групи визначено свою ділянку та довжину маршу, під час якого на перевірених впливатимуть диверсійно-розвідувальні групи умовного супротивника. Після цього підрозділи вийдуть на ділянки місцевості та полігони, де пройдуть контрольні заняття", - уточинв він.
За словами Вольфовича, біля кордонів Білорусі складається така ситуація, що потребує злагодженості, професіоналізму, умінь, навичок, дій органів прикордонної служби.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря Ради безпеки Білорусі Олександра Вольфовича.
Лукашенко перевіряє прикордонників
Перевірка боєготовності за дорученням Лукашенка продовжується у маневрених групах територіальних органів прикордонної служби.
Вольфович зазначив, що розпочато раптову перевірку одного з найважливіших елементів системи забезпечення національної безпеки – підрозділів Державного прикордонного комітету.
"Наголос зроблено на перевірку, ймовірно, наймобільніших підрозділів відомства. Водночас у всіх групах та загонах органів прикордонної служби приведено в повну бойову готовність маневрені групи", - каже він.
Було визначено терміни готовності підрозділів, що перевіряються. У зазначений час буде проведено їх огляди, після чого вони здійснять марші.
"Для кожної маневреної групи визначено свою ділянку та довжину маршу, під час якого на перевірених впливатимуть диверсійно-розвідувальні групи умовного супротивника. Після цього підрозділи вийдуть на ділянки місцевості та полігони, де пройдуть контрольні заняття", - уточинв він.
За словами Вольфовича, біля кордонів Білорусі складається така ситуація, що потребує злагодженості, професіоналізму, умінь, навичок, дій органів прикордонної служби.
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