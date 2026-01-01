У Лукашенка заявили про повну бойову готовність маневрених груп прикордонників

Олександр Лукашенко наказав привести до повної боєготовності маневрені групи прикордонників. Їх піднято по тривозі для відпрацювання завдань.



Про це повідомляє Олександра Вольфовича.



Лукашенко перевіряє прикордонників



Перевірка боєготовності за дорученням Лукашенка продовжується у маневрених групах територіальних органів прикордонної служби.



Вольфович зазначив, що розпочато раптову перевірку одного з найважливіших елементів системи забезпечення національної безпеки – підрозділів Державного прикордонного комітету.



"Наголос зроблено на перевірку, ймовірно, наймобільніших підрозділів відомства. Водночас у всіх групах та загонах органів прикордонної служби приведено в повну бойову готовність маневрені групи", - каже він.



Було визначено терміни готовності підрозділів, що перевіряються. У зазначений час буде проведено їх огляди, після чого вони здійснять марші.



"Для кожної маневреної групи визначено свою ділянку та довжину маршу, під час якого на перевірених впливатимуть диверсійно-розвідувальні групи умовного супротивника. Після цього підрозділи вийдуть на ділянки місцевості та полігони, де пройдуть контрольні заняття", - уточинв він.



За словами Вольфовича, біля кордонів Білорусі складається така ситуація, що потребує злагодженості, професіоналізму, умінь, навичок, дій органів прикордонної служби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білоруський диктаторнаказав привести до повної боєготовності маневрені групи прикордонників. Їх піднято по тривозі для відпрацювання завдань.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря Ради безпеки БілорусіПеревірка боєготовності за дорученням Лукашенка продовжується у маневрених групах територіальних органів прикордонної служби.Вольфович зазначив, що розпочато раптову перевірку одного з найважливіших елементів системи забезпечення національної безпеки – підрозділів Державного прикордонного комітету."Наголос зроблено на перевірку, ймовірно, наймобільніших підрозділів відомства. Водночас у всіх групах та загонах органів прикордонної служби приведено в повну бойову готовність маневрені групи", - каже він.Було визначено терміни готовності підрозділів, що перевіряються. У зазначений час буде проведено їх огляди, після чого вони здійснять марші."Для кожної маневреної групи визначено свою ділянку та довжину маршу, під час якого на перевірених впливатимуть диверсійно-розвідувальні групи умовного супротивника. Після цього підрозділи вийдуть на ділянки місцевості та полігони, де пройдуть контрольні заняття", - уточинв він.За словами Вольфовича, біля кордонів Білорусі складається така ситуація, що потребує злагодженості, професіоналізму, умінь, навичок, дій органів прикордонної служби.

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