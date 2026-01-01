У неділю, 15 листопада, у Маневицькому центрі творчості дітей та юнацтва відбулися громадські слухання щодо віднесення селища Маневичі до категорії міст. Зустріч об’єднала жителів різного віку та професій, які прийшли, щоб ознайомитися з результатами проведеної роботи, обговорити можливі зміни та висловити власну позицію щодо майбутнього рідного населеного пункту.Про це повідомили на сторінці Маневицької селищної ради.Розпочали захід хвилиною мовчання, вшанувавши пам’ять загиблих українських воїнів.Про роботу організаційного комітету поінформував його голова, секретар селищної радиВін зазначив, що сьогодні Маневичі мають унікальну нагоду змінити свій статус і стати містом. Адже за своїми характеристиками, чисельністю населення та наявною інфраструктурою Маневичі відповідають усім законодавчим критеріям для віднесення до категорії міст. Чинне законодавство створює необхідні передумови для реалізації цієї ініціативи, тож важливо скористатися такою можливістю, яка може стати новим етапом у розвитку населеного пункту.Володимир Васильович нагадав, що у травні цього року, після підтриманого депутатами на сесії звернення щодо зміни статусу Маневич, розпорядженням селищного голови Олександра Гаврилюка було створено організаційний комітет, до складу якого увійшли фахівці, представники громадськості та молодь громади.За цей час проведено значну підготовчу роботу: відбулося спілкування з представниками міста Олика, яке нещодавно отримало відповідний статус, вивчено їхній досвід, а також отримано фахові юридичні консультації від представників Волинського регіонального офісу Програми «U-LEAD з Європою», організовано громадське опитування.До громадських слухань долучилися Маневицький селищний голова, підприємці, освітяни, медики, працівники культури, фахівці соціальної, земельної та містобудівної сфери, а також молодь, яка активно брала участь у роботі оргкомітету та проведенні опитування. Для тих, хто не зміг бути присутнім особисто, було організовано онлайн-трансляцію через Zoom.▪️Майже 90% опитаних підтримали ініціативуЗа результатами громадського опитування, свою позицію висловили 417 жителів Маневич. Із них 373 підтримали віднесення селища до категорії міст, 44 — висловилися проти. Таким чином, 89,4% учасників опитування підтримали ініціативу.Як наголосив Володимир Черчик, не варто очікувати, що після зміни статусу життя населеного пункту зміниться миттєво. Водночас це не передбачає погіршення умов для жителів, натомість відкриває нові перспективи, зокрема для залучення інвестицій та подальшого розвитку Маневич.▪️Про що запитували жителі?Під час слухань порушили низку практичних питань, які хвилюють маневичан.▪️Зокрема, йшлося про можливість виділення земельних ділянок, у тому числі для учасників бойових дій, та перспективи розширення території селища. Через значну заліснену територію громади вільних земельних ресурсів обмаль, а зміна цільового призначення земель є складною процедурою. Селищна рада працює над пошуком можливих рішень у межах законодавства. Водночас уже розроблено житловий масив в урочищі поблизу так званих дач, де передбачено близько 100 земельних ділянок. Наразі їх розподіл обмежений відповідно до законодавства воєнного часу.▪️Окремо обговорили, чи вплине новий статус на соціальні гарантії працівників освіти, медицини та культури, зокрема на доплати до заробітної плати й пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Голова організаційного комітету роз'яснив, що такі гарантії залежать від законодавчих умов і відповідних критеріїв. За його словами, наразі жителі Маневич не отримують таких доплат і пільг за ознакою проживання в сільській місцевості.▪️Не залишили поза увагою й фінансування освіти. Присутні цікавилися, чи зміниться порядок нарахування освітньої субвенції. Було роз'яснено, що її обсяг визначається за державними нормативами, зокрема з урахуванням кількості учнів, а не належності населеного пункту до міської чи сільської місцевості.▪️Ще одним важливим питанням стали фінансові витрати, пов'язані з набуттям нового статусу. За словами Володимира Черчика, масового переоформлення документів на нерухомість і землю не знадобиться, а раніше видані документи залишатимуться чинними. Саме перейменування не передбачає автоматичного збільшення витрат для жителів, зокрема щодо сплати податків і зборів.▪️Маневичан також цікавили перспективи залучення великого бізнесу. Як повідомив секретар ради, до громади вже долучилися три великі агровиробники. Крім того, обмежена кількість земель комунальної власності залишається одним із чинників, що ускладнюють розміщення нових виробництв.▪️Також говорили про генеральний план селища, готовність комунальних служб до обслуговування багатоквартирної забудови, земельне оподаткування та норми формування земельних ділянок у міській місцевості. На запитання, що стосувалися містобудівної сфери, відповіла секретар організаційного комітету, начальник відділу містобудування та архітектури селищної ради Ольга Басюк, яка надала фахові роз’яснення щодо порушених питань.На завершення Володимир Черчик подякував усім небайдужим жителям за активність, конструктивний діалог та зацікавленість у майбутньому Маневич.Наступний крок — розгляд цього питання на сесії Маневицької селищної ради.