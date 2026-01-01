Шевчук більше не очолює луцький сервісний центр МВС

Володимира Шевчука позбавили керівних обов’язків. Це рішення в регіональному сервісному центрі МВС ухвалили після того, як ЗМІ розповіли про небюджетне життя посадовця та його родини.



Про кадрові зміни Павла Ковальчука.



Посадовець Територіального сервісного центру (ТСЦ) Міністерства внутрішніх справ № 0741 у Струмівці Володимир Шевчук, який донедавна був тимчасовим виконуючем обов’язків начальника цього відомства, більше немає керівних повноважень. При цьому з посади адміністратора цього ж ТСЦ, яку він обіймає з 2020 року, його не звільняли. Цю інформацію «Силі правди» повідомив заступник начальника регіонального сервісного центру МВС Павло Ковальчук.



«Він (Володимир Шевчук – ред.) перебуває на посаді адміністратора територіального сервісного центру. Він на ній залишиться. Просто змінили обов’язки. Від нього забрали виконання обов’язків керівника», – сказав Ковальчук.



На запитання, що стало причиною цього рішення, Павло Ковальчук пояснення не дав. Також він повідомив, що обов’язки начальника ТСЦ надалі виконує інша посадовиця – Жанна Андрійчук.



Нагадаємо, у родини керівника сервісного центру МВС Шевчука

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Посадовця луцького територіального сервісного центру МВСпозбавили керівних обов’язків. Це рішення в регіональному сервісному центрі МВС ухвалили після того, як ЗМІ розповіли про небюджетне життя посадовця та його родини.Про кадрові зміни «Сила правди» 16 листопада дізналася у заступника начальника Регіонального сервісного центру МВС у Рівненській, Волинській та Житомирській областяхПосадовець Територіального сервісного центру (ТСЦ) Міністерства внутрішніх справ № 0741 у Струмівці Володимир Шевчук, який донедавна був тимчасовим виконуючем обов’язків начальника цього відомства, більше немає керівних повноважень. При цьому з посади адміністратора цього ж ТСЦ, яку він обіймає з 2020 року, його не звільняли. Цю інформацію «Силі правди» повідомив заступник начальника регіонального сервісного центру МВС Павло Ковальчук.«Він (Володимир Шевчук – ред.) перебуває на посаді адміністратора територіального сервісного центру. Він на ній залишиться. Просто змінили обов’язки. Від нього забрали виконання обов’язків керівника», – сказав Ковальчук.На запитання, що стало причиною цього рішення, Павло Ковальчук пояснення не дав. Також він повідомив, що обов’язки начальника ТСЦ надалі виконує інша посадовиця –Нагадаємо, у родини керівника сервісного центру МВС Шевчука знайшли елітні авто та будинок із басейном.

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