Шевчук більше не очолює луцький сервісний центр МВС
Сьогодні, 21:47
Посадовця луцького територіального сервісного центру МВС Володимира Шевчука позбавили керівних обов’язків. Це рішення в регіональному сервісному центрі МВС ухвалили після того, як ЗМІ розповіли про небюджетне життя посадовця та його родини.
Про кадрові зміни «Сила правди» 16 листопада дізналася у заступника начальника Регіонального сервісного центру МВС у Рівненській, Волинській та Житомирській областях Павла Ковальчука.
Посадовець Територіального сервісного центру (ТСЦ) Міністерства внутрішніх справ № 0741 у Струмівці Володимир Шевчук, який донедавна був тимчасовим виконуючем обов’язків начальника цього відомства, більше немає керівних повноважень. При цьому з посади адміністратора цього ж ТСЦ, яку він обіймає з 2020 року, його не звільняли. Цю інформацію «Силі правди» повідомив заступник начальника регіонального сервісного центру МВС Павло Ковальчук.
«Він (Володимир Шевчук – ред.) перебуває на посаді адміністратора територіального сервісного центру. Він на ній залишиться. Просто змінили обов’язки. Від нього забрали виконання обов’язків керівника», – сказав Ковальчук.
На запитання, що стало причиною цього рішення, Павло Ковальчук пояснення не дав. Також він повідомив, що обов’язки начальника ТСЦ надалі виконує інша посадовиця – Жанна Андрійчук.
Нагадаємо, у родини керівника сервісного центру МВС Шевчука знайшли елітні авто та будинок із басейном.
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Про кадрові зміни «Сила правди» 16 листопада дізналася у заступника начальника Регіонального сервісного центру МВС у Рівненській, Волинській та Житомирській областях Павла Ковальчука.
Посадовець Територіального сервісного центру (ТСЦ) Міністерства внутрішніх справ № 0741 у Струмівці Володимир Шевчук, який донедавна був тимчасовим виконуючем обов’язків начальника цього відомства, більше немає керівних повноважень. При цьому з посади адміністратора цього ж ТСЦ, яку він обіймає з 2020 року, його не звільняли. Цю інформацію «Силі правди» повідомив заступник начальника регіонального сервісного центру МВС Павло Ковальчук.
«Він (Володимир Шевчук – ред.) перебуває на посаді адміністратора територіального сервісного центру. Він на ній залишиться. Просто змінили обов’язки. Від нього забрали виконання обов’язків керівника», – сказав Ковальчук.
На запитання, що стало причиною цього рішення, Павло Ковальчук пояснення не дав. Також він повідомив, що обов’язки начальника ТСЦ надалі виконує інша посадовиця – Жанна Андрійчук.
Нагадаємо, у родини керівника сервісного центру МВС Шевчука знайшли елітні авто та будинок із басейном.
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