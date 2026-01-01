У Луцьку обговорили організацію різдвяного ярмарку: що планують на Замковій площі. ФОТО

Андрій Разумовський та заступниця міського голови Юлія Дацюк.



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Під час зустрічі йшлося про формат проведення ярмарку, можливості розміщення торгових локацій, а також інші організаційні питання.



Андрій Разумовський наголосив, що міська влада готова сприяти місцевим підприємцям у представленні власної продукції та послуг. За його словами, є чимало ідей, як максимально оживити Замкову площу в період різдвяно-новорічних свят, проводити там цікаві події та створити особливу святкову атмосферу для лучан і гостей міста.



«Треба, щоб усім було максимально цікаво, а ми підтримуватимемо ваші ідеї та сприятимемо їх реалізації. Наше завдання — щоб у Старому місті вирувало активне життя», — наголосив він.



Заступниця міського голови Юлія Дацюк зазначила, що наразі також напрацьовують план заходів, які відбуватимуться на Замковій площі. Важливо, щоб вони доповнювали одне одного, були цікавими для різних вікових категорій та давали можливість мешканцям громади й гостям міста не лише відвідати ярмарок, а й долучитися до різноманітних святкових активностей.



Представники бізнесу висловили готовність до співпраці та участі в організації ярмарку.



Нагадаємо, цьогоріч різдвяний ярмарок та



За словами Андрія Разумовського, на Замковій площі планують організувати церемонію засвічення вогнів головної ялинки, виступи творчих колективів, а також залучити майстрів традиційних ремесел і народної творчості. Заходи різдвяно-новорічного циклу триватимуть з 6 грудня до середини січня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку триває підготовка до різдвяно-новорічного ярмарку, який цьогоріч вперше планують провести на Замковій площі. Деталі його організації 16 листопада обговорили з місцевими підприємцями секретар міської радита заступниця міського головиПро це повідомляють на сайті Луцької міської ради.Під час зустрічі йшлося про формат проведення ярмарку, можливості розміщення торгових локацій, а також інші організаційні питання.Андрій Разумовський наголосив, що міська влада готова сприяти місцевим підприємцям у представленні власної продукції та послуг. За його словами, є чимало ідей, як максимально оживити Замкову площу в період різдвяно-новорічних свят, проводити там цікаві події та створити особливу святкову атмосферу для лучан і гостей міста.«Треба, щоб усім було максимально цікаво, а ми підтримуватимемо ваші ідеї та сприятимемо їх реалізації. Наше завдання — щоб у Старому місті вирувало активне життя», — наголосив він.Заступниця міського голови Юлія Дацюк зазначила, що наразі також напрацьовують план заходів, які відбуватимуться на Замковій площі. Важливо, щоб вони доповнювали одне одного, були цікавими для різних вікових категорій та давали можливість мешканцям громади й гостям міста не лише відвідати ярмарок, а й долучитися до різноманітних святкових активностей.Представники бізнесу висловили готовність до співпраці та участі в організації ярмарку.Нагадаємо, цьогоріч різдвяний ярмарок та головну ялинку міста розташують на Замковій площі, а не в центрі міста . Одна з причин такого рішення — Театральний майдан, який традиційно використовували для новорічних святкувань, нині є місцем прощання із загиблими захисниками України.За словами Андрія Разумовського, на Замковій площі планують організувати церемонію засвічення вогнів головної ялинки, виступи творчих колективів, а також залучити майстрів традиційних ремесел і народної творчості. Заходи різдвяно-новорічного циклу триватимуть з 6 грудня до середини січня.

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