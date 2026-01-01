Як живе село на Волині, де залишилося 15 заселених хат





Про те, як живе невелике волинське село, розповіли журналісти Суспільного Волинь, передає



Місцеві жартують, що Шкурат – це одна велика родина, адже прізвище Вовчик тут має ледь не кожен другий житель. За словами старости села Миколи Літвинчука, нині тут мешкають 54 людини. Постійно заселеними залишаються 15 будинків. У теплу пору року населення трохи збільшується, коли приїжджають власники дач і доглядають за городами.



Місцева жителька Марія Вовчик каже, що село фактично перетворилося на хутір. На її думку, якби воно було ближче до траси, а тут працювали хоча б медпункт і школа, можливо, людей залишалося б більше.



Старожили згадують, що колись Шкурат був зовсім іншим. Було багато молоді, працював клуб, де танцювали гопак і польку, співали та дивилися кіно. За перегляд фільму платили 20 копійок, а ті, хто не мав грошей, намагалися підглядати за показом через вікно.



Дмитро Вовчик, якому виповнилося 80 років, прожив у селі все життя. Історію походження назви Шкурат він знає лише з переказів. За однією з версій, колись тут жив пан, який висилав із села людей, яких називали шкурниками.



Разом із дружиною Ганною чоловік у шлюбі з 1970 року. Жінка пригадує, що майбутній чоловік залицявся до неї, а вона навіть тікала від нього додому. Зрештою пара одружилася, а весілля святкували після розпису в сільській раді.



Попри поважний вік, місцеві не полишають господарства. Тримають худобу та птицю, вирощують картоплю, овочі, малину, збирають гриби й ягоди в лісі. Частину продукції продають, зокрема здають молоко та малину.



Марія Вовчик, яка переїхала до Шкурата після одруження у 1989 році, показала журналістам, як заготовляє гарбузове насіння на продаж. Цьогоріч для гарбузів родина відвела дев'ять соток землі. Насіння жінка сушить біля печі, а потім здає заготівельникам. У господарстві також тримають корову, свиней, коня, курей і качок.



Ще одна місцева жителька Олена Вовчик розповіла, що її родина має понад вісім соток малини. Вирощують також картоплю, часник та інші овочі. Каже, роботи в селі вистачає, однак перспектив для молоді майже немає.



Поступово зникає і звична сільська інфраструктура. Місцевий магазин фактично не працює як повноцінна торгова точка: сюди двічі на тиждень привозять хліб. Автобусного сполучення із селом немає. Люди добираються до траси, звідки можуть сісти на автобус у напрямку Ковеля, або домовляються про поїздки з односельцями, які мають автомобілі.



Олександр Осійчук, який народився у Шкураті й після роботи в інших місцях повернувся до рідного села, розповідає, що тут його тримає власне коріння. Чоловік 33 роки працював майстром лісу, а нині перебуває на пенсії.



Говорячи про повномасштабну війну, він зазначив, що в селі залишилося небагато чоловіків призовного віку. Найбільше жителі мріють про якнайшвидше завершення війни.



Попри те, що Шкурат поступово втрачає населення, його мешканці продовжують жити звичним сільським життям – працювати на землі, доглядати господарство та триматися свого рідного хутора.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Шкурат Ковельського району постійно проживають 54 людини. Майже половина з них має прізвище Вовчик. Колись тут вирувало життя, працював клуб, де збиралася молодь, влаштовували танці та показували кіно. Нині ж у селі немає школи, медпункту, клубу й регулярного автобусного сполучення. А хліб до місцевого магазину привозять лише двічі на тиждень.Про те, як живе невелике волинське село, розповіли журналісти Суспільного Волинь, передає "Конкурент" Місцеві жартують, що Шкурат – це одна велика родина, адже прізвище Вовчик тут має ледь не кожен другий житель. За словами старости села, нині тут мешкають 54 людини. Постійно заселеними залишаються 15 будинків. У теплу пору року населення трохи збільшується, коли приїжджають власники дач і доглядають за городами.Місцева жителькакаже, що село фактично перетворилося на хутір. На її думку, якби воно було ближче до траси, а тут працювали хоча б медпункт і школа, можливо, людей залишалося б більше.Старожили згадують, що колись Шкурат був зовсім іншим. Було багато молоді, працював клуб, де танцювали гопак і польку, співали та дивилися кіно. За перегляд фільму платили 20 копійок, а ті, хто не мав грошей, намагалися підглядати за показом через вікно., якому виповнилося 80 років, прожив у селі все життя. Історію походження назви Шкурат він знає лише з переказів. За однією з версій, колись тут жив пан, який висилав із села людей, яких називали шкурниками.Разом із дружиноючоловік у шлюбі з 1970 року. Жінка пригадує, що майбутній чоловік залицявся до неї, а вона навіть тікала від нього додому. Зрештою пара одружилася, а весілля святкували після розпису в сільській раді.Попри поважний вік, місцеві не полишають господарства. Тримають худобу та птицю, вирощують картоплю, овочі, малину, збирають гриби й ягоди в лісі. Частину продукції продають, зокрема здають молоко та малину., яка переїхала до Шкурата після одруження у 1989 році, показала журналістам, як заготовляє гарбузове насіння на продаж. Цьогоріч для гарбузів родина відвела дев'ять соток землі. Насіння жінка сушить біля печі, а потім здає заготівельникам. У господарстві також тримають корову, свиней, коня, курей і качок.Ще одна місцева жителькарозповіла, що її родина має понад вісім соток малини. Вирощують також картоплю, часник та інші овочі. Каже, роботи в селі вистачає, однак перспектив для молоді майже немає.Поступово зникає і звична сільська інфраструктура. Місцевий магазин фактично не працює як повноцінна торгова точка: сюди двічі на тиждень привозять хліб. Автобусного сполучення із селом немає. Люди добираються до траси, звідки можуть сісти на автобус у напрямку Ковеля, або домовляються про поїздки з односельцями, які мають автомобілі., який народився у Шкураті й після роботи в інших місцях повернувся до рідного села, розповідає, що тут його тримає власне коріння. Чоловік 33 роки працював майстром лісу, а нині перебуває на пенсії.Говорячи про повномасштабну війну, він зазначив, що в селі залишилося небагато чоловіків призовного віку. Найбільше жителі мріють про якнайшвидше завершення війни.Попри те, що Шкурат поступово втрачає населення, його мешканці продовжують жити звичним сільським життям – працювати на землі, доглядати господарство та триматися свого рідного хутора.

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