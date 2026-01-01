Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 17 листопада





Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.



Прогноз погоди на 17 листопада



Луцьк



Хмарна погода. Часом дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 3-5° тепла, вдень 6-8° тепла.



Область



Хмарна погода. Часом дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у вівторок, 17 листопада.Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.Хмарна погода. Часом дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 3-5° тепла, вдень 6-8° тепла.Хмарна погода. Часом дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла.

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