Обірвалося життя Героя з Волині Віталія Сітарчука

Обірвалося життя Героя з Волині Віталія Сітарчука
На щиті додому повертається захисник Сітарчук Віталій Володимирович 27.05.1993 р.н. житель села Кадище, учень ОЗО "Дернівський ліцей" , який помер в районі н.п.Грунівка Сумського району Сумської області.

Про це повідомили в Олицькій міській раді.

Прощання із захисником відбудеться завтра у вівторок 17 листопада 2026 року.

Виїзд траурного кортежу з м. Луцька орієнтовно о 9.30 год до дому Захисника с. Кадище вул. Волі,44.

"Просимо жителів сіл Котів, Дерно, Ставок та усіх небайдужих жителів нашої громади, орієнтовно о 10.00 год., вийти та гідно зустріти траурний кортеж нашого Захисника", - йдеться у повідомленні.

Чин поховання відбудеться в храмі Преподобного Амфілохія Почаївського с. Кадище.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

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Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
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