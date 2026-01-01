Обірвалося життя Героя з Волині Віталія Сітарчука
Сьогодні, 21:14
На щиті додому повертається захисник Сітарчук Віталій Володимирович 27.05.1993 р.н. житель села Кадище, учень ОЗО "Дернівський ліцей" , який помер в районі н.п.Грунівка Сумського району Сумської області.
Про це повідомили в Олицькій міській раді.
Прощання із захисником відбудеться завтра у вівторок 17 листопада 2026 року.
Виїзд траурного кортежу з м. Луцька орієнтовно о 9.30 год до дому Захисника с. Кадище вул. Волі,44.
"Просимо жителів сіл Котів, Дерно, Ставок та усіх небайдужих жителів нашої громади, орієнтовно о 10.00 год., вийти та гідно зустріти траурний кортеж нашого Захисника", - йдеться у повідомленні.
Чин поховання відбудеться в храмі Преподобного Амфілохія Почаївського с. Кадище.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
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Про це повідомили в Олицькій міській раді.
Прощання із захисником відбудеться завтра у вівторок 17 листопада 2026 року.
Виїзд траурного кортежу з м. Луцька орієнтовно о 9.30 год до дому Захисника с. Кадище вул. Волі,44.
"Просимо жителів сіл Котів, Дерно, Ставок та усіх небайдужих жителів нашої громади, орієнтовно о 10.00 год., вийти та гідно зустріти траурний кортеж нашого Захисника", - йдеться у повідомленні.
Чин поховання відбудеться в храмі Преподобного Амфілохія Почаївського с. Кадище.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
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