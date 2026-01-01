Як волинянам отримати субсидію на комунальні послуги: умови та терміни





Журналісти



Житлову субсидію призначають за зареєстрованим або задекларованим місцем проживання. Оформити її за фактичною адресою можуть орендарі, ВПО, люди, які проживають у будинку за рішенням суду, та власники недобудованого житла, яким нараховують комунальні платежі.



У Пенсійному фонді зазначили, що під час призначення субсидії враховують доходи, майновий стан та фінансові обставини домогосподарства. Водночас субсидію не призначають незалежно від доходу, хоча окремі його види не враховують під час розрахунку.



Для призначення житлової субсидії жителям Волині необхідно подати:



заяву встановленого зразка;

декларацію;

довідки про доходи, якщо відповідної інформації немає в державних реєстрах і її неможливо отримати за запитом уповноваженого органу;

договір наймання або оренди житла — за наявності;

договір позички — за наявності;

рішення суду — за наявності;

копію договору про реструктуризацію заборгованості за комунальні послуги — за наявності.



За потреби можуть знадобитися й інші документи, необхідні для розгляду питання про призначення допомоги.



Подати заяву та декларацію можна кількома способами: особисто в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України, через ЦНАП або уповноважену особу громади за місцем проживання, поштою чи онлайн. Для дистанційного оформлення можна скористатися вебпорталом або мобільним застосунком Пенсійного фонду України.



Жителі Волині, які звернуться за призначенням житлової субсидії протягом двох місяців від початку опалювального сезону, можуть отримати її з початку цього сезону, але не раніше дня виникнення права на допомогу.



Якщо подати документи включно до 30 листопада 2026 року, субсидію можуть призначити з 1 жовтня. Якщо ж звернутися з 1 грудня, допомогу призначатимуть із місяця подання заяви до завершення опалювального сезону.



Тим, хто вже отримував субсидію, Пенсійний фонд переважно перераховує її автоматично. Це стосується домогосподарств, яким призначили допомогу з травня 2026 року, навіть якщо влітку виплата становила нуль гривень.



Повторно звернутися потрібно тим, хто:



оформлює субсидію вперше;

не отримував її в неопалювальний сезон;

має зміни, що можуть вплинути на право на допомогу або її розмір;

змінив склад домогосподарства чи сім’ї.



Наприкінці опалювального сезону 2025–2026 років субсидії отримували 42 272 домогосподарства Волині. Станом на 1 листопада 2026 року допомогу за жовтень нарахували 34 342 домогосподарствам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початком опалювального сезону жителі Волині можуть оформити житлову субсидію на комунальні послуги. Її призначають з урахуванням доходів і майнового стану домогосподарства. Щоб отримувати виплати від початку опалювального сезону, потрібно подати заяву до 30 листопада 2026 року.Журналісти ВСН звернулися до Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області, щоб з'ясувати, хто має право на субсидію, які документи необхідні для її оформлення та куди звертатися жителям регіону.Житлову субсидію призначають за зареєстрованим або задекларованим місцем проживання. Оформити її за фактичною адресою можуть орендарі, ВПО, люди, які проживають у будинку за рішенням суду, та власники недобудованого житла, яким нараховують комунальні платежі.У Пенсійному фонді зазначили, що під час призначення субсидії враховують доходи, майновий стан та фінансові обставини домогосподарства. Водночас субсидію не призначають незалежно від доходу, хоча окремі його види не враховують під час розрахунку.Для призначення житлової субсидії жителям Волині необхідно подати:заяву встановленого зразка;декларацію;довідки про доходи, якщо відповідної інформації немає в державних реєстрах і її неможливо отримати за запитом уповноваженого органу;договір наймання або оренди житла — за наявності;договір позички — за наявності;рішення суду — за наявності;копію договору про реструктуризацію заборгованості за комунальні послуги — за наявності.За потреби можуть знадобитися й інші документи, необхідні для розгляду питання про призначення допомоги.Подати заяву та декларацію можна кількома способами: особисто в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України, через ЦНАП або уповноважену особу громади за місцем проживання, поштою чи онлайн. Для дистанційного оформлення можна скористатися вебпорталом або мобільним застосунком Пенсійного фонду України.Жителі Волині, які звернуться за призначенням житлової субсидії протягом двох місяців від початку опалювального сезону, можуть отримати її з початку цього сезону, але не раніше дня виникнення права на допомогу.Якщо подати документи включно до 30 листопада 2026 року, субсидію можуть призначити з 1 жовтня. Якщо ж звернутися з 1 грудня, допомогу призначатимуть із місяця подання заяви до завершення опалювального сезону.Тим, хто вже отримував субсидію, Пенсійний фонд переважно перераховує її автоматично. Це стосується домогосподарств, яким призначили допомогу з травня 2026 року, навіть якщо влітку виплата становила нуль гривень.Повторно звернутися потрібно тим, хто:оформлює субсидію вперше;не отримував її в неопалювальний сезон;має зміни, що можуть вплинути на право на допомогу або її розмір;змінив склад домогосподарства чи сім’ї.Наприкінці опалювального сезону 2025–2026 років субсидії отримували 42 272 домогосподарства Волині. Станом на 1 листопада 2026 року допомогу за жовтень нарахували 34 342 домогосподарствам.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію