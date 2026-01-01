Кримський міст частково обвалився внаслідок атаки українських ракет та дронів





Про це



"Кримський міст. Арка автомобільної частини мосту у воді після атаки", - написали у пабликах під відео.



Арку моста вже було пошкоджено сьогодні вночі, але все ще трималася за конструкцію.



Також відомо, що частина автомобільного прольоту також відвалилася і впала у воду, що також видно на кадрах.



Окупанти закрили міст.



Мінтранс Росії заявив, що автомобільне і залізничне сполучення Кримським мостом на даний момент "неможливе".



Росіянам порадили навіть не виїжджати у напрямку мосту.



Як відомо Кримський міст у ніч на 17 листопада знову зазнав атаки. У районі переправи через Керченську протоку прогриміла серія потужних вибухів, після чого окупаційна влада оголосила про зупинення руху транспорту.



Перед цим обстрілом міст атакували в ніч проти 16 листопада. Тоді окупаційна адміністрація перекрила автомобільний рух, а на під'їздах до переправи утворилися багатокілометрові пробки.



Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков згодом заявив, що пошкодження мосту нібито незначні. Однак опубліковані пізніше знімки свідчили про пошкодження дорожнього полотна та деформацію однієї з арок споруди.



Зазначимо, що Кримський міст був також уражений на початку червня цього року. Тоді в РФ вирішили вдати, що атаки не було.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кримський міст частково зруйнувався після останнього обстрілу, що стався в ніч проти 17 листопада. А саме у воду впали арка мосту та автомобільний проліт.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-пабліки."Кримський міст. Арка автомобільної частини мосту у воді після атаки", - написали у пабликах під відео.Арку моста вже було пошкоджено сьогодні вночі, але все ще трималася за конструкцію.Також відомо, що частина автомобільного прольоту також відвалилася і впала у воду, що також видно на кадрах.Окупанти закрили міст.Мінтранс Росії заявив, що автомобільне і залізничне сполучення Кримським мостом на даний момент "неможливе".Росіянам порадили навіть не виїжджати у напрямку мосту.Як відомо Кримський міст у ніч на 17 листопада знову зазнав атаки. У районі переправи через Керченську протоку прогриміла серія потужних вибухів, після чого окупаційна влада оголосила про зупинення руху транспорту.Перед цим обстрілом міст атакували в ніч проти 16 листопада. Тоді окупаційна адміністрація перекрила автомобільний рух, а на під'їздах до переправи утворилися багатокілометрові пробки.Прес-секретар Кремлязгодом заявив, що пошкодження мосту нібито незначні. Однак опубліковані пізніше знімки свідчили про пошкодження дорожнього полотна та деформацію однієї з арок споруди.Зазначимо, що Кримський міст був також уражений на початку червня цього року. Тоді в РФ вирішили вдати, що атаки не було.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію