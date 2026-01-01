На Волині загорівся автомобіль





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місце події прибули місцеві рятувальники, які вже о 17:04 ліквідували пожежу.



Причиною займання стала розгерметизація паливної системи автомобіля.



На щастя, обійшлося без постраждалих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 16 листопада, о 16:52 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про займання легкового автомобіля на вулиці Івана Мазепи в місті Володимирі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місце події прибули місцеві рятувальники, які вже о 17:04 ліквідували пожежу.Причиною займання стала розгерметизація паливної системи автомобіля.На щастя, обійшлося без постраждалих.

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