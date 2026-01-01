На Волині загорівся автомобіль
Сьогодні, 14:39
Учора, 16 листопада, о 16:52 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про займання легкового автомобіля на вулиці Івана Мазепи в місті Володимирі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце події прибули місцеві рятувальники, які вже о 17:04 ліквідували пожежу.
Причиною займання стала розгерметизація паливної системи автомобіля.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце події прибули місцеві рятувальники, які вже о 17:04 ліквідували пожежу.
Причиною займання стала розгерметизація паливної системи автомобіля.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
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