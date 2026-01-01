На Волині у лісі на чоловіка впало дерево: він загинув





Як відомо, чоловік пішов з братом у ліс і на нього впало дерево. Медики намагалися реанімувати постраждалого та, на жаль, він отримав травми несумісні із життям.



Як розповіли



По приїзду медиків постраждалий ще був живий. Парамедики проводили серцево-легеневу реанімацію, але врятувати чоловіка не вдалося.



У пресслужбі ГУНП у Волинській області зазначили, що відомості внесли до ЄРДР за ч.2 ст.272 ККУ, триває слідство.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Трагічна подія трапилася учора, 16 листопада, у селі Нуйно Камінь-Каширського району.Як відомо, чоловік пішов з братом у ліс і на нього впало дерево. Медики намагалися реанімувати постраждалого та, на жаль, він отримав травми несумісні із життям.Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», виклик до медиків надійшов о 9:41.По приїзду медиків постраждалий ще був живий. Парамедики проводили серцево-легеневу реанімацію, але врятувати чоловіка не вдалося.У пресслужбі ГУНП у Волинській області зазначили, що відомості внесли до ЄРДР за ч.2 ст.272 ККУ, триває слідство.

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