На Волині у лісі на чоловіка впало дерево: він загинув
Сьогодні, 17:00
Трагічна подія трапилася учора, 16 листопада, у селі Нуйно Камінь-Каширського району.
Як відомо, чоловік пішов з братом у ліс і на нього впало дерево. Медики намагалися реанімувати постраждалого та, на жаль, він отримав травми несумісні із життям.
Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», виклик до медиків надійшов о 9:41.
По приїзду медиків постраждалий ще був живий. Парамедики проводили серцево-легеневу реанімацію, але врятувати чоловіка не вдалося.
У пресслужбі ГУНП у Волинській області зазначили, що відомості внесли до ЄРДР за ч.2 ст.272 ККУ, триває слідство.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як відомо, чоловік пішов з братом у ліс і на нього впало дерево. Медики намагалися реанімувати постраждалого та, на жаль, він отримав травми несумісні із життям.
Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», виклик до медиків надійшов о 9:41.
По приїзду медиків постраждалий ще був живий. Парамедики проводили серцево-легеневу реанімацію, але врятувати чоловіка не вдалося.
У пресслужбі ГУНП у Волинській області зазначили, що відомості внесли до ЄРДР за ч.2 ст.272 ККУ, триває слідство.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинянин отримав 6 років позбавлення волі за наркозлочини
Сьогодні, 18:16
На Волині у лісі на чоловіка впало дерево: він загинув
Сьогодні, 17:00
У Луцьку попрощалися з 33-річним воїном Олексієм Хоміком
Сьогодні, 16:06