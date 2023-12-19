Оборонний комітет Ради рекомендує відсторонити Безуглу з посади

Оборонний комітет Ради рекомендує відсторонити Безуглу з посади
Сумнозвісну народну депутатку Мар’яну Безуглу відсторонять від посади заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на власні джерела у Верховній Раді.

За словами джерел, комітет своїм рішенням рекомендував парламенту відсторонити Безуглу з посади заступника голови.

Тепер за цю пропозицію мають проголосувати нардепи під час засідання.

Безугла протягом року протягом року робила кілька гучних заяв щодо військових і ведення бойових дій. Зокрема, заявляла, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не надав плану на наступний рік, тому військове керівництво України має піти.

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Теги: відставка, політика
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