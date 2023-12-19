Оборонний комітет Ради рекомендує відсторонити Безуглу з посади

Мар’яну Безуглу відсторонять від посади заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.



Про це повідомляє



За словами джерел, комітет своїм рішенням рекомендував парламенту відсторонити Безуглу з посади заступника голови.



Тепер за цю пропозицію мають проголосувати нардепи під час засідання.



Безугла протягом року протягом року робила кілька гучних заяв щодо військових і ведення бойових дій. Зокрема, заявляла, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не надав плану на наступний рік, тому військове керівництво України має піти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сумнозвісну народну депутаткувідсторонять від посади заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на власні джерела у Верховній Раді.За словами джерел, комітет своїм рішенням рекомендував парламенту відсторонити Безуглу з посади заступника голови.Тепер за цю пропозицію мають проголосувати нардепи під час засідання.Безугла протягом року протягом року робилащодо військових і ведення бойових дій. Зокрема, заявляла, що головнокомандувач ЗСУне надав плану на наступний рік, тому військове керівництво України має піти.

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