Україна тестує на фронті дрон, невразливий для російських РЕБів

Україна тестує на фронті дрон, невразливий для російських РЕБів
Українські військові безпосередньо на фронті тестують дрон Backfire, невразливий для російських систем радіоелектронної боротьби.

Про це у телеграмі повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.

Backfire — ударний дрон від українських розробників, які увійшли до оборонного кластера Brave1. БпЛА залітає до 35 кілометрів у тил ворога та допомагає уражати російську артилерію, логістичні вузли, ворожі склади й командні пункти.

Завдяки GPS-антені, яку майже неможливо заглушити, дрон дуже стійкий до ворожих засобів РЕБу. Також через повну автономність безпілотника росіяни не можуть вирахувати його координати та наземної команди. Це убезпечує операторів.

Зараз Backfire демонструє хороші результати на фронті. За останні два місяці військові здійснили щонайменше 50 успішних місій. Розробники співпрацюють зі зведеним загоном «Злі птахи» ЗСУ, які допомагають удосконалювати БпЛА.

«Пташка» вже пройшла комісію Міноборони та очікує наказ на допуск до експлуатації. Це означає, що держава офіційно зможе закуповувати ці безпілотники. Команда творців уже готується до серійного виробництва БпЛА.

«Продовжуємо збільшувати кількість безпілотників на фронті. Якщо теж маєте розробки, які допоможуть Силам оборони, подавайте заявку через платформу Brave1», - зазначив Федоров.

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Теги: дрон, ЗСУ, наближають перемогу
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