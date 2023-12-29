Бійцям на фронт із Волині передали два авто

Бійцям на фронт із Волині передали два авто
Волинським військовослужбовцям, які боронять українську незалежність, передали два автомобілі на фронт.

Про це у фейсбуці пише Волинська ОВА.

Одне авто невдовзі отримає 2-ий окремий стрілецький батальйон з Волині, який зараз перебуває на Запорізькому напрямку.

Другий позашляховик призначений волинським прикордонникам, які виконуватимуть бойові завдання на сході нашої країни.

З необхідною технікою для бійців допомогла Волинська торгово-промислова палата.

Нагадаємо, у Ківерцях завзяті жіночки більш як місяць тому почали шити валянки для військових ЗСУ. На фронт уже передали майже дві сотні пар теплого, власноруч пошитого взуття.

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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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