Бійцям на фронт із Волині передали два авто
Сьогодні, 18:25
Волинським військовослужбовцям, які боронять українську незалежність, передали два автомобілі на фронт.
Про це у фейсбуці пише Волинська ОВА.
Одне авто невдовзі отримає 2-ий окремий стрілецький батальйон з Волині, який зараз перебуває на Запорізькому напрямку.
Другий позашляховик призначений волинським прикордонникам, які виконуватимуть бойові завдання на сході нашої країни.
З необхідною технікою для бійців допомогла Волинська торгово-промислова палата.
Нагадаємо, у Ківерцях завзяті жіночки більш як місяць тому почали шити валянки для військових ЗСУ. На фронт уже передали майже дві сотні пар теплого, власноруч пошитого взуття.
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Про це у фейсбуці пише Волинська ОВА.
Одне авто невдовзі отримає 2-ий окремий стрілецький батальйон з Волині, який зараз перебуває на Запорізькому напрямку.
Другий позашляховик призначений волинським прикордонникам, які виконуватимуть бойові завдання на сході нашої країни.
З необхідною технікою для бійців допомогла Волинська торгово-промислова палата.
Нагадаємо, у Ківерцях завзяті жіночки більш як місяць тому почали шити валянки для військових ЗСУ. На фронт уже передали майже дві сотні пар теплого, власноруч пошитого взуття.
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