Бійцям на фронт із Волині передали два авто

Волинським військовослужбовцям, які боронять українську незалежність, передали два автомобілі на фронт.Про це у фейсбуці пише Волинська ОВА.Одне авто невдовзі отримає 2-ий окремий стрілецький батальйон з Волині, який зараз перебуває на Запорізькому напрямку.Другий позашляховик призначений волинським прикордонникам, які виконуватимуть бойові завдання на сході нашої країни.З необхідною технікою для бійців допомогла Волинська торгово-промислова палата.Нагадаємо, у Ківерцях завзяті жіночки більш як місяць тому. На фронт уже передали майже дві сотні пар теплого, власноруч пошитого взуття.