У бліндажі з кицею і метеликом: воїни з Волині поділилися зворушливим фото

У бліндажі з кицею і метеликом: воїни з Волині поділилися зворушливим фото
В одному бліндажі із волинськими воїнами на фронті мешкають чорно-ряба киця на ім’я Пані Гільза і метелик-павиче око на ім’я Мадам Баттерфляй.

Зворушливою історією з фронту поділилися у телеграмі в 100-й бригаді тероборони.

Вони живуть в одному бліндажі й допомагають нести бойові чергування особовому складу евакуаційного відділення медичної роти Волинської бригади тероборони.

Найперше – піднімають настрій і допомагають боротися зі стресовими ситуаціями у сповнених драматизму умовах фронтового життя.

«А ще ці бойові посестри… є сертифікованими інструкторками і вже посилено працюють над формуванням нового надсекретного хвостато-вусато-крилатого спецпідрозділу! – Тож начувайся, клятий враже, – буде тобі так, як Пані Гільза та Мадам Баттерфляй скажуть!» - зазначили у 100-й бригаді.
У бліндажі з кицею і метеликом: воїни з Волині поділилися зворушливим фото

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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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