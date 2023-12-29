У бліндажі з кицею і метеликом: воїни з Волині поділилися зворушливим фото
Сьогодні, 19:23
В одному бліндажі із волинськими воїнами на фронті мешкають чорно-ряба киця на ім’я Пані Гільза і метелик-павиче око на ім’я Мадам Баттерфляй.
Зворушливою історією з фронту поділилися у телеграмі в 100-й бригаді тероборони.
Вони живуть в одному бліндажі й допомагають нести бойові чергування особовому складу евакуаційного відділення медичної роти Волинської бригади тероборони.
Найперше – піднімають настрій і допомагають боротися зі стресовими ситуаціями у сповнених драматизму умовах фронтового життя.
«А ще ці бойові посестри… є сертифікованими інструкторками і вже посилено працюють над формуванням нового надсекретного хвостато-вусато-крилатого спецпідрозділу! – Тож начувайся, клятий враже, – буде тобі так, як Пані Гільза та Мадам Баттерфляй скажуть!» - зазначили у 100-й бригаді.
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Зворушливою історією з фронту поділилися у телеграмі в 100-й бригаді тероборони.
Вони живуть в одному бліндажі й допомагають нести бойові чергування особовому складу евакуаційного відділення медичної роти Волинської бригади тероборони.
Найперше – піднімають настрій і допомагають боротися зі стресовими ситуаціями у сповнених драматизму умовах фронтового життя.
«А ще ці бойові посестри… є сертифікованими інструкторками і вже посилено працюють над формуванням нового надсекретного хвостато-вусато-крилатого спецпідрозділу! – Тож начувайся, клятий враже, – буде тобі так, як Пані Гільза та Мадам Баттерфляй скажуть!» - зазначили у 100-й бригаді.
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