Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 січня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 6 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Хмарно з проясненнями. Сніг з дощем. Слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура в Луцьку вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° морозу.

По області вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу.


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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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