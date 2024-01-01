Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 січня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 6 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Хмарно з проясненнями. Сніг з дощем. Слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура в Луцьку вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° морозу.
По області вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Хмарно з проясненнями. Сніг з дощем. Слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура в Луцьку вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° морозу.
По області вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу.
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