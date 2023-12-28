На Волині попрощаються із полеглим воїном Ігорем Байденком

У неділю, 7 січня, на Волинь «на щиті» повернеться полеглий ГеройПро це повідомляє Мар'янівська селищна рада.7 січня орієнтовно з 12:00 год (смт Мар’янівка) зустрічатимуть кортеж з тілом загиблого Героя Байденка Ігоря Ростиславовича, 09.09.1976 року народження, який слідуватиме з м. Луцьк до домівки загиблого в с. Бужани, вул. НабережнаКортеж буде слідувати через центр селища Мар’янівка с. Борочиче, с. Бужани до домівки загиблого.Похорон відбудеться 7 січня 2024 року в Свято-Михайлівському храмі с. Бужани. Поховання відбудеться на кладовищі с. Бужани.Жителів с. Бужани, с. Ржищів, с. Пильгани, с. Скригове та інших населених пунктів громади просять гідно вшанувати Захисника України.