Зрадник з Луцька Анатолій Тимощук втік з Росії

Зрадник з Луцька Анатолій Тимощук втік з Росії
Американський футбольний тренер Денніс Люкенс прокоментував позицію лучанина Анатолія Тимощука, який після 24 лютого 2022 року не засудив збройну агресію Росії проти України.

В інтерв'ю Українському футболу колишній наставник херсонського «Кристала» розповів, що екскапітан збірної України був заручником в Росії. Однак фахівець повідомив, що Анатолію все ж вдалося виїхати з РФ та знайти прихисток в іншій країні. Люкенс додав, що Тимощук в особистій розмові сказав йому, що любить Україну, передає НВ.

«Ну, це інша ситуація, оскільки Тимощук і до війни був у Росії, грав за «Зеніт». У нього російська дружина і російські діти. Відносини між Росією та Україною були хорошими до війни. Війна застала його там. Що він мав робити? Вийти на вулицю і протестувати проти Путіна? Його б одразу заарештували і посадили до в’язниці.

Наскільки я розумію, Тимощук вже виїхав з Росії і живе в іншій країні.

Ми з ним товаришуємо, але не близько. Я спілкувався з ним кілька днів тому. Він опинився в дуже складній ситуації. Я бажаю йому тільки добра. Він втратив все в Україні, репутацію та свої регалії, і, як я розумію, залишив все в Росії.

Я не хотів би опинитись на його місці. Він казав мені, що він українець і любить Україну.

Я навіть намагався допомогти виїхати йому з сім'єю до Ірландії. Він сказав мені, що хоче виїхати з Росії. Він застряг в РФ ще до війни і не міг висловитися через страх бути заарештованим і засудженим до 15 років ув’язнення.

Я не можу читати думки Тимощука. Я не можу назвати його близьким другом, бо ніколи не сидів і не пив з ним навіть кави. Чи був він неправий, що залишився в Росії? Так, однозначно.

Він попросив мене допомогти йому з сім'єю виїхати до Ірландії, і я подумав, що він хоче організувати пресконференцію, на якій засудить війну і очистить своє ім'я. Але у підсумку він не приїхав», - сказав Люкенс.

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Теги: Анатолій Тимощук, зрадник, Росія
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