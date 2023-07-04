Зрадник з Луцька Анатолій Тимощук втік з Росії
Сьогодні, 21:16
Американський футбольний тренер Денніс Люкенс прокоментував позицію лучанина Анатолія Тимощука, який після 24 лютого 2022 року не засудив збройну агресію Росії проти України.
В інтерв'ю Українському футболу колишній наставник херсонського «Кристала» розповів, що екскапітан збірної України був заручником в Росії. Однак фахівець повідомив, що Анатолію все ж вдалося виїхати з РФ та знайти прихисток в іншій країні. Люкенс додав, що Тимощук в особистій розмові сказав йому, що любить Україну, передає НВ.
«Ну, це інша ситуація, оскільки Тимощук і до війни був у Росії, грав за «Зеніт». У нього російська дружина і російські діти. Відносини між Росією та Україною були хорошими до війни. Війна застала його там. Що він мав робити? Вийти на вулицю і протестувати проти Путіна? Його б одразу заарештували і посадили до в’язниці.
Наскільки я розумію, Тимощук вже виїхав з Росії і живе в іншій країні.
Ми з ним товаришуємо, але не близько. Я спілкувався з ним кілька днів тому. Він опинився в дуже складній ситуації. Я бажаю йому тільки добра. Він втратив все в Україні, репутацію та свої регалії, і, як я розумію, залишив все в Росії.
Я не хотів би опинитись на його місці. Він казав мені, що він українець і любить Україну.
Я навіть намагався допомогти виїхати йому з сім'єю до Ірландії. Він сказав мені, що хоче виїхати з Росії. Він застряг в РФ ще до війни і не міг висловитися через страх бути заарештованим і засудженим до 15 років ув’язнення.
Я не можу читати думки Тимощука. Я не можу назвати його близьким другом, бо ніколи не сидів і не пив з ним навіть кави. Чи був він неправий, що залишився в Росії? Так, однозначно.
Він попросив мене допомогти йому з сім'єю виїхати до Ірландії, і я подумав, що він хоче організувати пресконференцію, на якій засудить війну і очистить своє ім'я. Але у підсумку він не приїхав», - сказав Люкенс.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
В інтерв'ю Українському футболу колишній наставник херсонського «Кристала» розповів, що екскапітан збірної України був заручником в Росії. Однак фахівець повідомив, що Анатолію все ж вдалося виїхати з РФ та знайти прихисток в іншій країні. Люкенс додав, що Тимощук в особистій розмові сказав йому, що любить Україну, передає НВ.
«Ну, це інша ситуація, оскільки Тимощук і до війни був у Росії, грав за «Зеніт». У нього російська дружина і російські діти. Відносини між Росією та Україною були хорошими до війни. Війна застала його там. Що він мав робити? Вийти на вулицю і протестувати проти Путіна? Його б одразу заарештували і посадили до в’язниці.
Наскільки я розумію, Тимощук вже виїхав з Росії і живе в іншій країні.
Ми з ним товаришуємо, але не близько. Я спілкувався з ним кілька днів тому. Він опинився в дуже складній ситуації. Я бажаю йому тільки добра. Він втратив все в Україні, репутацію та свої регалії, і, як я розумію, залишив все в Росії.
Я не хотів би опинитись на його місці. Він казав мені, що він українець і любить Україну.
Я навіть намагався допомогти виїхати йому з сім'єю до Ірландії. Він сказав мені, що хоче виїхати з Росії. Він застряг в РФ ще до війни і не міг висловитися через страх бути заарештованим і засудженим до 15 років ув’язнення.
Я не можу читати думки Тимощука. Я не можу назвати його близьким другом, бо ніколи не сидів і не пив з ним навіть кави. Чи був він неправий, що залишився в Росії? Так, однозначно.
Він попросив мене допомогти йому з сім'єю виїхати до Ірландії, і я подумав, що він хоче організувати пресконференцію, на якій засудить війну і очистить своє ім'я. Але у підсумку він не приїхав», - сказав Люкенс.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Зрадник з Луцька Анатолій Тимощук втік з Росії
Сьогодні, 21:16
На Волині попрощаються із полеглим воїном Ігорем Байденком
Сьогодні, 20:45
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Олександр Гапонюк
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 січня
Сьогодні, 20:00