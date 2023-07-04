Зрадник з Луцька Анатолій Тимощук втік з Росії

Денніс Люкенс прокоментував позицію лучанина Анатолія Тимощука, який після 24 лютого 2022 року не засудив збройну агресію Росії проти України.



В інтерв'ю Українському футболу колишній наставник херсонського «Кристала» розповів, що екскапітан збірної України був заручником в Росії. Однак фахівець повідомив, що Анатолію все ж вдалося виїхати з РФ та знайти прихисток в іншій країні. Люкенс додав, що Тимощук в особистій розмові сказав йому, що любить Україну, передає НВ



«Ну, це інша ситуація, оскільки Тимощук і до війни був у Росії, грав за «Зеніт». У нього російська дружина і російські діти. Відносини між Росією та Україною були хорошими до війни. Війна застала його там. Що він мав робити? Вийти на вулицю і протестувати проти Путіна? Його б одразу заарештували і посадили до в’язниці.



Наскільки я розумію, Тимощук вже виїхав з Росії і живе в іншій країні.



Ми з ним товаришуємо, але не близько. Я спілкувався з ним кілька днів тому. Він опинився в дуже складній ситуації. Я бажаю йому тільки добра. Він втратив все в Україні, репутацію та свої регалії, і, як я розумію, залишив все в Росії.



Я не хотів би опинитись на його місці. Він казав мені, що він українець і любить Україну.



Я навіть намагався допомогти виїхати йому з сім'єю до Ірландії. Він сказав мені, що хоче виїхати з Росії. Він застряг в РФ ще до війни і не міг висловитися через страх бути заарештованим і засудженим до 15 років ув’язнення.



Я не можу читати думки Тимощука. Я не можу назвати його близьким другом, бо ніколи не сидів і не пив з ним навіть кави. Чи був він неправий, що залишився в Росії? Так, однозначно.



Він попросив мене допомогти йому з сім'єю виїхати до Ірландії, і я подумав, що він хоче організувати пресконференцію, на якій засудить війну і очистить своє ім'я. Але у підсумку він не приїхав», - сказав Люкенс.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Американський футбольний тренерпрокоментував позицію лучанина, який після 24 лютого 2022 року не засудив збройну агресію Росії проти України.В інтерв'ю Українському футболу колишній наставник херсонського «Кристала» розповів, що екскапітан збірної України був заручником в Росії. Однак фахівець повідомив, що Анатолію все ж вдалося виїхати з РФ та знайти прихисток в іншій країні. Люкенс додав, що Тимощук в особистій розмові сказав йому, що любить Україну, передає НВ «Ну, це інша ситуація, оскільки Тимощук і до війни був у Росії, грав за «Зеніт». У нього російська дружина і російські діти. Відносини між Росією та Україною були хорошими до війни. Війна застала його там. Що він мав робити? Вийти на вулицю і протестувати проти Путіна? Його б одразу заарештували і посадили до в’язниці.Наскільки я розумію, Тимощук вже виїхав з Росії і живе в іншій країні.Ми з ним товаришуємо, але не близько. Я спілкувався з ним кілька днів тому. Він опинився в дуже складній ситуації. Я бажаю йому тільки добра. Він втратив все в Україні, репутацію та свої регалії, і, як я розумію, залишив все в Росії.Я не хотів би опинитись на його місці. Він казав мені, що він українець і любить Україну.Я навіть намагався допомогти виїхати йому з сім'єю до Ірландії. Він сказав мені, що хоче виїхати з Росії. Він застряг в РФ ще до війни і не міг висловитися через страх бути заарештованим і засудженим до 15 років ув’язнення.Я не можу читати думки Тимощука. Я не можу назвати його близьким другом, бо ніколи не сидів і не пив з ним навіть кави. Чи був він неправий, що залишився в Росії? Так, однозначно.Він попросив мене допомогти йому з сім'єю виїхати до Ірландії, і я подумав, що він хоче організувати пресконференцію, на якій засудить війну і очистить своє ім'я. Але у підсумку він не приїхав», - сказав Люкенс.

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