Водохреще 2024: нова дата та що категорично не можна робити





Про це пише



Коли Водохреще 2024 - нова дата



Хрещення більше не відзначатимуть 19 січня. Тепер свято Хрещення Господнє 2024 року ми відзначатимемо на 13 днів раніше, ніж раніше, тобто 6 січня. 2024 року цей день випаде на суботу. Дата урочистості змінилася через переход ПЦУ на новоюліанський календар.

Історія Водохрещі



Свято присвячене обряду хрещення Ісуса у річці Йордан у віці 30 років. Провів ритуал проповідник Іоанн Предтеча, якого після цього назвали Хрестителем.



Згідно з Біблією, під час ритуалу небеса відкрилися і на Ісуса зійшов Святий Дух, який набув форми білого голуба. Таким чином усі присутні переконалися, що Ісус справді є Син Божий. Тому свято також відоме під назвою Богоявлення.



Своїм вчинком Ісус показав, що обряд хрещення є священним та обов'язковим для кожного християнина – навіть для Сина Божого. Християни вірять, що з того часу вода в річці Йордан щороку на Водохрещу змінює свою течію.

Традиції і заборони Водохреща



На Водохреще в українців прийнято вирізати ополонку у формі хреста в льоді на водоймах. Священики освячують воду на річках і озерах, після чого віруючі поринають у воду, наслідуючи Христа. Також з освячених ополонок набирають воду, вірячи, що вона має цілющу і очищувальну силу. В останні роки через теплу зиму традиції хрещенських купань в Україні не дотримуються.



Існують також деякі заборони на Водохрещу.



- Як і в будь-яке інше церковне свято, не можна в цей день сваритися з близькими, лихословити, заздрити і бажати зла іншим людям.

- Церква забороняє займатися ворожіннями і магічними ритуалами.

- В ополонку з освяченою водою не можна плювати, кидати сміття, виливати відходи. Поруч з такою водою не можна лаятися, інакше вона може втратити святі властивості.

- Не можна купатися на Водохрещу, якщо у вас є симптоми ГРВІ, проблеми з легенями і серцем, судоми і в цілому будь-які проблеми зі здоров'ям.

- Строго заборонено занурюватися в ополонці під «градусом». Це дуже небезпечно!

- Категорично заборонено в цей день занурюватися в диких і необладнаних місцях! Щороку кілька людей гине таким чином. Купатися слід тільки в офіційних ополонках і в присутності рятувальників.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Водохреще - одне з найважливіших у році православних свят. У цю урочистість згадують хрещення Ісуса Христа в річці Йордан та його явлення народу як Спасителя та Месії. У 2024 році через перехід на новоюліанський календар дата урочистості зміниться - тепер Водохреща буде не 19 січня.Про це пише Уніан Хрещення більше не відзначатимуть 19 січня. Тепер свято Хрещення Господнє 2024 року ми відзначатимемо на 13 днів раніше, ніж раніше, тобто 6 січня. 2024 року цей день випаде на суботу. Дата урочистості змінилася через переход ПЦУ на новоюліанський календар.Історія ВодохрещіСвято присвячене обряду хрещення Ісуса у річці Йордан у віці 30 років. Провів ритуал проповідник Іоанн Предтеча, якого після цього назвали Хрестителем.Згідно з Біблією, під час ритуалу небеса відкрилися і на Ісуса зійшов Святий Дух, який набув форми білого голуба. Таким чином усі присутні переконалися, що Ісус справді є Син Божий. Тому свято також відоме під назвою Богоявлення.Своїм вчинком Ісус показав, що обряд хрещення є священним та обов'язковим для кожного християнина – навіть для Сина Божого. Християни вірять, що з того часу вода в річці Йордан щороку на Водохрещу змінює свою течію.Традиції і заборони ВодохрещаНа Водохреще в українців прийнято вирізати ополонку у формі хреста в льоді на водоймах. Священики освячують воду на річках і озерах, після чого віруючі поринають у воду, наслідуючи Христа. Також з освячених ополонок набирають воду, вірячи, що вона має цілющу і очищувальну силу. В останні роки через теплу зиму традиції хрещенських купань в Україні не дотримуються.Існують також деякі заборони на Водохрещу.- Як і в будь-яке інше церковне свято, не можна в цей день сваритися з близькими, лихословити, заздрити і бажати зла іншим людям.- Церква забороняє займатися ворожіннями і магічними ритуалами.- В ополонку з освяченою водою не можна плювати, кидати сміття, виливати відходи. Поруч з такою водою не можна лаятися, інакше вона може втратити святі властивості.- Не можна купатися на Водохрещу, якщо у вас є симптоми ГРВІ, проблеми з легенями і серцем, судоми і в цілому будь-які проблеми зі здоров'ям.- Строго заборонено занурюватися в ополонці під «градусом». Це дуже небезпечно!- Категорично заборонено в цей день занурюватися в диких і необладнаних місцях! Щороку кілька людей гине таким чином. Купатися слід тільки в офіційних ополонках і в присутності рятувальників.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію