Луцький міський голова відзвітувався, скільки грошей перерахував на ЗСУ
Сьогодні, 22:48
Луцький міський голова Ігор Поліщук оприлюднив довідку щодо утримання коштів із його заробітної плати на потреби Збройних сил України.
Як видно із опублікованого у Фейсбуку знімку, із заробітної плати міського голови з квітня 2022-го по грудень 2023 року на потреби ЗСУ перераховано майже 786 тисяч гривень.
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Як видно із опублікованого у Фейсбуку знімку, із заробітної плати міського голови з квітня 2022-го по грудень 2023 року на потреби ЗСУ перераховано майже 786 тисяч гривень.
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