Луцький міський голова відзвітувався, скільки грошей перерахував на ЗСУ

Луцький міський голова відзвітувався, скільки грошей перерахував на ЗСУ
Луцький міський голова Ігор Поліщук оприлюднив довідку щодо утримання коштів із його заробітної плати на потреби Збройних сил України.

Як видно із опублікованого у Фейсбуку знімку, із заробітної плати міського голови з квітня 2022-го по грудень 2023 року на потреби ЗСУ перераховано майже 786 тисяч гривень.

Луцький міський голова відзвітувався, скільки грошей перерахував на ЗСУ



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Теги: Гроші, Ігор Поліщук, ЗСУ
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