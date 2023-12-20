Луцький міський голова відзвітувався, скільки грошей перерахував на ЗСУ

Ігор Поліщук оприлюднив довідку щодо утримання коштів із його заробітної плати на потреби Збройних сил України.



Як видно із опублікованого у Фейсбуку знімку, із заробітної плати міського голови з квітня 2022-го по грудень 2023 року на потреби ЗСУ перераховано майже 786 тисяч гривень.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міський головаоприлюднив довідку щодо утримання коштів із його заробітної плати на потреби Збройних сил України.Як видно із опублікованого у Фейсбуку знімку, із заробітної плати міського голови з квітня 2022-го по грудень 2023 року на потреби ЗСУ перераховано майже 786 тисяч гривень.

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