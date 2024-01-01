На Волині провели в останню дорогу Героя Олексія Левковського

На Волині провели в останню дорогу Героя Олексія Левковського
У селі Копачівка Луцького району сьогодні, 5 січня, попрощалися з 31-річним захисником України Олексієм Левковським.

Траурний кортеж зустрічали навколішки та провели до будинку на вулиці Рожищенська, де жив Олексій, - пише газета «Наш край».

В останню дорогу Героя проводжали устеленим вічнозеленими хвойними гілками шляхом.

Віддати останню шану військовослужбовцю зібралися родина, військовослужбовці, друзі, колишні однокласники, односельці, представники влади та небайдужі жителі громади.

У храмі Пророка Іллі села Копачівка священники ПЦУ відслужили заупокійний молебень.

Поховали Героя на місцевому кладовищі з військовими почестями. У невимовному горі залишилися бабуся Ліза, яка ростила і виховувала Олексія і якого називає синочком, дружина, діти семирічний Андрій та дев'ятирічна Аня, брат Артем, який також служить у ЗСУ, батько, мати, велика родина.

Олексій Левковський загинув 30 грудня у районі міста Авдіївка Донецької області. Воїн мужньо виконував бойові завдання, за що був відзначений почесним знаком Головнокомандувача "Золотий хрест".

На Волині провели в останню дорогу Героя Олексія Левковського

На Волині провели в останню дорогу Героя Олексія Левковського

На Волині провели в останню дорогу Героя Олексія Левковського

На Волині провели в останню дорогу Героя Олексія Левковського

На Волині провели в останню дорогу Героя Олексія Левковського

На Волині провели в останню дорогу Героя Олексія Левковського



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Теги: Смерть Героя, війна з росією, загинув воїн
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