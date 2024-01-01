На Волині провели в останню дорогу Героя Олексія Левковського
Сьогодні, 21:37
У селі Копачівка Луцького району сьогодні, 5 січня, попрощалися з 31-річним захисником України Олексієм Левковським.
Траурний кортеж зустрічали навколішки та провели до будинку на вулиці Рожищенська, де жив Олексій, - пише газета «Наш край».
В останню дорогу Героя проводжали устеленим вічнозеленими хвойними гілками шляхом.
Віддати останню шану військовослужбовцю зібралися родина, військовослужбовці, друзі, колишні однокласники, односельці, представники влади та небайдужі жителі громади.
У храмі Пророка Іллі села Копачівка священники ПЦУ відслужили заупокійний молебень.
Поховали Героя на місцевому кладовищі з військовими почестями. У невимовному горі залишилися бабуся Ліза, яка ростила і виховувала Олексія і якого називає синочком, дружина, діти семирічний Андрій та дев'ятирічна Аня, брат Артем, який також служить у ЗСУ, батько, мати, велика родина.
Олексій Левковський загинув 30 грудня у районі міста Авдіївка Донецької області. Воїн мужньо виконував бойові завдання, за що був відзначений почесним знаком Головнокомандувача "Золотий хрест".
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Траурний кортеж зустрічали навколішки та провели до будинку на вулиці Рожищенська, де жив Олексій, - пише газета «Наш край».
В останню дорогу Героя проводжали устеленим вічнозеленими хвойними гілками шляхом.
Віддати останню шану військовослужбовцю зібралися родина, військовослужбовці, друзі, колишні однокласники, односельці, представники влади та небайдужі жителі громади.
У храмі Пророка Іллі села Копачівка священники ПЦУ відслужили заупокійний молебень.
Поховали Героя на місцевому кладовищі з військовими почестями. У невимовному горі залишилися бабуся Ліза, яка ростила і виховувала Олексія і якого називає синочком, дружина, діти семирічний Андрій та дев'ятирічна Аня, брат Артем, який також служить у ЗСУ, батько, мати, велика родина.
Олексій Левковський загинув 30 грудня у районі міста Авдіївка Донецької області. Воїн мужньо виконував бойові завдання, за що був відзначений почесним знаком Головнокомандувача "Золотий хрест".
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