На Волині провели в останню дорогу Героя Олексія Левковського

У селі Копачівка Луцького району сьогодні, 5 січня, попрощалися з 31-річним захисником УкраїниТраурний кортеж зустрічали навколішки та провели до будинку на вулиці Рожищенська, де жив Олексій, - пише газета «Наш край».В останню дорогу Героя проводжали устеленим вічнозеленими хвойними гілками шляхом.Віддати останню шану військовослужбовцю зібралися родина, військовослужбовці, друзі, колишні однокласники, односельці, представники влади та небайдужі жителі громади.У храмі Пророка Іллі села Копачівка священники ПЦУ відслужили заупокійний молебень.Поховали Героя на місцевому кладовищі з військовими почестями. У невимовному горі залишилися бабуся, яка ростила і виховувала Олексія і якого називає синочком, дружина, діти семирічнийта дев'ятирічна, брат, який також служить у ЗСУ, батько, мати, велика родина.Олексій Левковський загинув 30 грудня у районі міста Авдіївка Донецької області. Воїн мужньо виконував бойові завдання, за що був відзначений почесним знаком Головнокомандувача "Золотий хрест".