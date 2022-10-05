У Луцьку чоловік викрав чайові у кав'ярні
05 січень, 23:43
У Луцьку патрульні затримали чоловіка, ймовірно, причетного до грабежу.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
У четвер ввечері, 4 січня, патрульні отримали повідомлення про грабіж в одній з кав’ярень міста, що розташована на проспекті Відродження. Коли інспектори прибули на місце, працівниця закладу розповіла їм, що невідомий чоловік відкрито заволодів коштами, які як чайові відвідувачі залишали в спеціальній тарі. Схопивши гроші, зловмисник швидко побіг геть, і на момент приїзду поліцейських поблизу його вже не було.
Проте заявниця описала чоловіка, тож його передали в орієнтування. Невдовзі неподалік від місця правопорушення схожого за описом громадянина виявив інший екіпаж патрульної поліції.
На місце інспектори викликали слідчо-оперативну групу, яка надалі з'ясовуватиме всі обставини цієї події.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
У четвер ввечері, 4 січня, патрульні отримали повідомлення про грабіж в одній з кав’ярень міста, що розташована на проспекті Відродження. Коли інспектори прибули на місце, працівниця закладу розповіла їм, що невідомий чоловік відкрито заволодів коштами, які як чайові відвідувачі залишали в спеціальній тарі. Схопивши гроші, зловмисник швидко побіг геть, і на момент приїзду поліцейських поблизу його вже не було.
Проте заявниця описала чоловіка, тож його передали в орієнтування. Невдовзі неподалік від місця правопорушення схожого за описом громадянина виявив інший екіпаж патрульної поліції.
На місце інспектори викликали слідчо-оперативну групу, яка надалі з'ясовуватиме всі обставини цієї події.
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