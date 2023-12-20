Через негоду можливі обмеження на дорогах

Через негоду можливі обмеження на дорогах
Негода може призвести до ускладнень руху на дорогах та необхідності їх перекриття або часткового обмеження руху для того, щоб розчистити сніг. Водіїв просять не виїжджати у негоду на власному транспорті, якщо немає критичної потреби.

Про це голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм написав у Фейсбуці.

Найєм зазначив, що, починаючи з неділі в Україні очікуються великі опади, різке зниження температури та ускладнення руху на автомобільних дорогах. І якщо наприкінці минулого року це стосувалося лише декількох областей, цього разу очікують негоду протягом майже місяця по всій країні.

За його словами, вже з неділі в Агентстві відновлення працюватиме цілодобовий штаб щодо ліквідації наслідків негоди.

Найєм також закликав водіїв:

Не виїжджати на власному транспорті, якщо немає критичної потреби. У разі, якщо ви все ж виїжджаєте на дороги, беріть із собою ланцюги протиковзання на колеса та додаткове пальне. Бажано також мати термос із гарячим чаєм або кавою.
Бізнесу варто уважно планувати логістику. Водіям великогабаритного транспорту бажано користуватися майданчиками для відстою, які є вздовж державних доріг.
В Агентстві відновлення працюватиме цілодобова гаряча лінія. Звертайтеся із запитанням щодо стану проїзду автомобільними дорогами державного значення: +38 067 400 60 80.
У разі виникнення надзвичайних ситуацій звертайтесь за номерами: 101, 102 та 103.

За словами Найєма, обмеження руху можуть бути введені на наступних основних дорогах, а саме:

- М-05 Київ-Одеса
- М-30 Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине
- М-13 Кропивницький-Платонове
- М-22 Полтава-Олександрія
- Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь
- Н-11 Дніпро-Миколаїв
- Н-24 Благовіщенське-Миколаїв
- Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка та на інших основних маршрутах, зважаючи на ситуацію.

В Агентстві закликають зважати на це, плануючи свій маршрут.

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Теги: ДСНС, рятувальники, Волинь, дтп
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