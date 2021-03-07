На Волині офіцер громади врятував чоловіка, в якого трапився приступ епілепсії
Сьогодні, 06:11
Днями у Будятичах поліцейський офіцер громади врятував чоловіка, у якого стався приступ епілепсії.
Про це інформує Буг.
Як повідомили БУГу, під час патрулювання сіл Поромівської громади, офіцер помітив, що перехожому раптово стало зле. Підійшовши ближче до чоловіка, стало зрозуміло, у нього напад епілепсії.
Поліцейський викликав на місце пригоди бригаду швидкої та надав домедичну допомогу потерпілому.
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Про це інформує Буг.
Як повідомили БУГу, під час патрулювання сіл Поромівської громади, офіцер помітив, що перехожому раптово стало зле. Підійшовши ближче до чоловіка, стало зрозуміло, у нього напад епілепсії.
Поліцейський викликав на місце пригоди бригаду швидкої та надав домедичну допомогу потерпілому.
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