Курс валют у Луцьку на 6 січня
Сьогодні, 09:00
Сьогодні, 6 січня, готівковий курс долара становить 38.90, продають його за 39.60.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 42.40, а продають за 43.00.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.56, а продають за 9.90.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 42.40, а продають за 43.00.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.56, а продають за 9.90.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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