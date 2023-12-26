Бавовна у Криму: ЗСУ вразили аеродром у Саках

Бавовна у Криму: ЗСУ вразили аеродром у Саках
Повітряні сили ЗСУ знищили командний пункт окупантів на аеродромі в Саках, що у тимчасово окупованому Криму.

Про це в телеграмі повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Він повідомив, що ЗСУ вразили цілі на території аеродрому Саки.

«На жаль, наші Повітряні Сили залишились ще без одного пункту управління в Криму! У черговий раз дякую нашим льотчикам за чудову роботу! Разом до перемоги!» - повідомив Микола Олещук.

Нагадаємо, в одному бліндажі із волинськими воїнами на фронті мешкають чорно-ряба киця на ім’я Пані Гільза і метелик-павиче око на ім’я Мадам Баттерфляй.

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Теги: війна, ЗСУ
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