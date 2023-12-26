Бавовна у Криму: ЗСУ вразили аеродром у Саках

Повітряні сили ЗСУ знищили командний пункт окупантів на аеродромі в Саках, що у тимчасово окупованому Криму.Про це в телеграмі повідомив командувач Повітряних сил ЗСУВін повідомив, що ЗСУ вразили цілі на території аеродрому Саки.«На жаль, наші Повітряні Сили залишились ще без одного пункту управління в Криму! У черговий раз дякую нашим льотчикам за чудову роботу! Разом до перемоги!» - повідомив Микола Олещук.Нагадаємо, в одному бліндажі із волинськими воїнами на фронті мешкають чорно-ряба киця на ім’я Пані Гільза і метелик-павиче око на ім’я Мадам Баттерфляй.