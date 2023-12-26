Бавовна у Криму: ЗСУ вразили аеродром у Саках
Сьогодні, 09:37
Повітряні сили ЗСУ знищили командний пункт окупантів на аеродромі в Саках, що у тимчасово окупованому Криму.
Про це в телеграмі повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Він повідомив, що ЗСУ вразили цілі на території аеродрому Саки.
«На жаль, наші Повітряні Сили залишились ще без одного пункту управління в Криму! У черговий раз дякую нашим льотчикам за чудову роботу! Разом до перемоги!» - повідомив Микола Олещук.
Нагадаємо, в одному бліндажі із волинськими воїнами на фронті мешкають чорно-ряба киця на ім’я Пані Гільза і метелик-павиче око на ім’я Мадам Баттерфляй.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це в телеграмі повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Він повідомив, що ЗСУ вразили цілі на території аеродрому Саки.
«На жаль, наші Повітряні Сили залишились ще без одного пункту управління в Криму! У черговий раз дякую нашим льотчикам за чудову роботу! Разом до перемоги!» - повідомив Микола Олещук.
Нагадаємо, в одному бліндажі із волинськими воїнами на фронті мешкають чорно-ряба киця на ім’я Пані Гільза і метелик-павиче око на ім’я Мадам Баттерфляй.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку попрощалися із Героєм Миколою Трофимчуком
Сьогодні, 10:39
Батьки полеглого на війні волинянина допомагають його побратимам
Сьогодні, 10:10
Бавовна у Криму: ЗСУ вразили аеродром у Саках
Сьогодні, 09:37
Курс валют у Луцьку на 6 січня
Сьогодні, 09:00