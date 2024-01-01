У Луцьку попрощалися із Героєм Миколою Трофимчуком

Миколу Трофимчука.



Про це у фейсбуці повідомив священник Василій Максимчук.



У п’ятницю, 5 січня 2024 року, у храмі Всіх Святих землі Волинської звершили чин похорону Захисника України Миколи Трофимчука, 1989 року народження.



Попрощатися із воїном прийшли рідні та близькі, побратими.



Поховали Героя на кладовищі у селі Гаразджа.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині учора, 5 січня, провели в останню путь військовослужбовцяПро це у фейсбуці повідомив священник Василій Максимчук.У п’ятницю, 5 січня 2024 року, у храмі Всіх Святих землі Волинської звершили чин похорону Захисника України Миколи Трофимчука, 1989 року народження.Попрощатися із воїном прийшли рідні та близькі, побратими.Поховали Героя на кладовищі у селі Гаразджа.

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