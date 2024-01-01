У Луцьку попрощалися із Героєм Миколою Трофимчуком
Сьогодні, 10:39
В обласному центрі Волині учора, 5 січня, провели в останню путь військовослужбовця Миколу Трофимчука.
Про це у фейсбуці повідомив священник Василій Максимчук.
У п’ятницю, 5 січня 2024 року, у храмі Всіх Святих землі Волинської звершили чин похорону Захисника України Миколи Трофимчука, 1989 року народження.
Попрощатися із воїном прийшли рідні та близькі, побратими.
Поховали Героя на кладовищі у селі Гаразджа.
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Про це у фейсбуці повідомив священник Василій Максимчук.
У п’ятницю, 5 січня 2024 року, у храмі Всіх Святих землі Волинської звершили чин похорону Захисника України Миколи Трофимчука, 1989 року народження.
Попрощатися із воїном прийшли рідні та близькі, побратими.
Поховали Героя на кладовищі у селі Гаразджа.
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