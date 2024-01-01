У Луцьку попрощалися із Героєм Миколою Трофимчуком

У Луцьку попрощалися із Героєм Миколою Трофимчуком
В обласному центрі Волині учора, 5 січня, провели в останню путь військовослужбовця Миколу Трофимчука.

Про це у фейсбуці повідомив священник Василій Максимчук.

У п’ятницю, 5 січня 2024 року, у храмі Всіх Святих землі Волинської звершили чин похорону Захисника України Миколи Трофимчука, 1989 року народження.
У Луцьку попрощалися із Героєм Миколою Трофимчуком

Попрощатися із воїном прийшли рідні та близькі, побратими.

Поховали Героя на кладовищі у селі Гаразджа.
У Луцьку попрощалися із Героєм Миколою Трофимчуком


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Теги: загиблі, війна
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