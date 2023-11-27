Через негоду в Україні можуть перекрити низку трас. Перелік





Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.



Через негоду можуть



- М-05 Київ — Одеса;

- М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине;

- М-13 Кропивницький — Платонове;

- М-22 Полтава — Олександрія;

- Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя — Маріуполь;

- Н-11 Дніпро — Миколаїв;

- Н-24 Благовіщенське — Миколаїв;

- Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка.



Також це можливо на інших основних маршрутах, залежно від ситуації.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З неділі в Україні очікуються снігопади та сильні морози, що може ускладнити рух на дорогах.Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.Через негоду можуть перекрити повністю або частково такі основні дороги:- М-05 Київ — Одеса;- М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине;- М-13 Кропивницький — Платонове;- М-22 Полтава — Олександрія;- Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя — Маріуполь;- Н-11 Дніпро — Миколаїв;- Н-24 Благовіщенське — Миколаїв;- Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка.Також це можливо на інших основних маршрутах, залежно від ситуації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію