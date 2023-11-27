Через негоду в Україні можуть перекрити низку трас. Перелік

Через негоду в Україні можуть перекрити низку трас. Перелік
З неділі в Україні очікуються снігопади та сильні морози, що може ускладнити рух на дорогах.

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

Через негоду можуть перекрити повністю або частково такі основні дороги:

- М-05 Київ — Одеса;
- М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине;
- М-13 Кропивницький — Платонове;
- М-22 Полтава — Олександрія;
- Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя — Маріуполь;
- Н-11 Дніпро — Миколаїв;
- Н-24 Благовіщенське — Миколаїв;
- Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка.

Також це можливо на інших основних маршрутах, залежно від ситуації.

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Теги: негода, Україна
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