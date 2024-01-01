Батьки полеглого на війні волинянина допомагають його побратимам

Романа Журавля з Волині передали допомогу його побратимам.



Про це пише Віталія Гладуна.



За його словами, нещодавно у «Щит» завітала сім'я, яка втратила найдорожче - сина та брата, проте не втратила віру у перемогу. Щоразу Петро Журавель та Діана Журавель допомагають воїнам ЗСУ.



«Хочемо, щоб загибель нашого сина не була даремною... Як можемо допомагаємо його побратимам. Купіть щось потрібне за ці кошти ( 22000 грн) і, якщо можна, то передайте комусь із захисників які є родом з Берестечківської громади», - попросили батьки.



За ці кошти було придбано зарядну станцію EcoFlow і передано Анатолію Видринському, який захищає Україну у складі 30 бригади.



Максим Журавель наколядував 2000 гривень і також передав їх на допомогу нашому війську.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Батьки загиблого Герояз Волині передали допомогу його побратимам.Про це пише Волинь-нова з посиланням наЗа його словами, нещодавно у «Щит» завітала сім'я, яка втратила найдорожче - сина та брата, проте не втратила віру у перемогу. Щоразутадопомагають воїнам ЗСУ.«Хочемо, щобне була даремною... Як можемо допомагаємо його побратимам. Купіть щось потрібне за ці кошти ( 22000 грн) і, якщо можна, то передайте комусь із захисників які є родом з Берестечківської громади», - попросили батьки.За ці кошти було придбано зарядну станцію EcoFlow і передано, який захищає Україну у складі 30 бригади.наколядував 2000 гривень і також передав їх на допомогу нашому війську.

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