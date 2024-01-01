Батьки полеглого на війні волинянина допомагають його побратимам
Сьогодні, 10:10
Батьки загиблого Героя Романа Журавля з Волині передали допомогу його побратимам.
Про це пише Волинь-нова з посиланням на Віталія Гладуна.
За його словами, нещодавно у «Щит» завітала сім'я, яка втратила найдорожче - сина та брата, проте не втратила віру у перемогу. Щоразу Петро Журавель та Діана Журавель допомагають воїнам ЗСУ.
«Хочемо, щоб загибель нашого сина не була даремною... Як можемо допомагаємо його побратимам. Купіть щось потрібне за ці кошти ( 22000 грн) і, якщо можна, то передайте комусь із захисників які є родом з Берестечківської громади», - попросили батьки.
За ці кошти було придбано зарядну станцію EcoFlow і передано Анатолію Видринському, який захищає Україну у складі 30 бригади.
Максим Журавель наколядував 2000 гривень і також передав їх на допомогу нашому війську.
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Про це пише Волинь-нова з посиланням на Віталія Гладуна.
За його словами, нещодавно у «Щит» завітала сім'я, яка втратила найдорожче - сина та брата, проте не втратила віру у перемогу. Щоразу Петро Журавель та Діана Журавель допомагають воїнам ЗСУ.
«Хочемо, щоб загибель нашого сина не була даремною... Як можемо допомагаємо його побратимам. Купіть щось потрібне за ці кошти ( 22000 грн) і, якщо можна, то передайте комусь із захисників які є родом з Берестечківської громади», - попросили батьки.
За ці кошти було придбано зарядну станцію EcoFlow і передано Анатолію Видринському, який захищає Україну у складі 30 бригади.
Максим Журавель наколядував 2000 гривень і також передав їх на допомогу нашому війську.
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