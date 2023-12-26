У ніч на Водохреще на Волині – чотири пожежі

На Волині рятувальники у ніч з 5 на 6 січня ліквідували чотири пожежі, зокрема і в житлових будинках.Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.Зокрема о 22:41 в селі Черче Камінь-Каширського району рятувальники 8 ДПРЧ м. Камінь-Каширська та МПО с. Черче ліквідувалиА о 00:48 в Ковелі на вулиці Б.Хмельницького 29 рятувальники 4 ДПРЧ м. Ковель ліквідували пожежу у житловому будинку.Вже о 03:48 в селі Уляники Луцького району, рятувальники 3 ДПРЧ ліквідували пожежу у житловому будинку.А о 00:48 у Ковелі на вул.Б.Хмельницького, 29. вогнеборці 4 ДПРЧ ліквідували пожежу в цегляній прибудові будинку.Потерпілих немає.