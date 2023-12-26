У ніч на Водохреще на Волині – чотири пожежі
Сьогодні, 12:09
На Волині рятувальники у ніч з 5 на 6 січня ліквідували чотири пожежі, зокрема і в житлових будинках.
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Зокрема о 22:41 в селі Черче Камінь-Каширського району рятувальники 8 ДПРЧ м. Камінь-Каширська та МПО с. Черче ліквідували загоряння господарської будівлі.
А о 00:48 в Ковелі на вулиці Б.Хмельницького 29 рятувальники 4 ДПРЧ м. Ковель ліквідували пожежу у житловому будинку.
Вже о 03:48 в селі Уляники Луцького району, рятувальники 3 ДПРЧ ліквідували пожежу у житловому будинку.
А о 00:48 у Ковелі на вул.Б.Хмельницького, 29. вогнеборці 4 ДПРЧ ліквідували пожежу в цегляній прибудові будинку.
Потерпілих немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Зокрема о 22:41 в селі Черче Камінь-Каширського району рятувальники 8 ДПРЧ м. Камінь-Каширська та МПО с. Черче ліквідували загоряння господарської будівлі.
А о 00:48 в Ковелі на вулиці Б.Хмельницького 29 рятувальники 4 ДПРЧ м. Ковель ліквідували пожежу у житловому будинку.
Вже о 03:48 в селі Уляники Луцького району, рятувальники 3 ДПРЧ ліквідували пожежу у житловому будинку.
А о 00:48 у Ковелі на вул.Б.Хмельницького, 29. вогнеборці 4 ДПРЧ ліквідували пожежу в цегляній прибудові будинку.
Потерпілих немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як Водохреще відзначили волинські воїни
Сьогодні, 12:41
У ніч на Водохреще на Волині – чотири пожежі
Сьогодні, 12:09
Через негоду в Україні можуть перекрити низку трас. Перелік
Сьогодні, 11:10
У Луцьку попрощалися із Героєм Миколою Трофимчуком
Сьогодні, 10:39