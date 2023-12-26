У ніч на Водохреще на Волині – чотири пожежі

У ніч на Водохреще на Волині – чотири пожежі
На Волині рятувальники у ніч з 5 на 6 січня ліквідували чотири пожежі, зокрема і в житлових будинках.

Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.

Зокрема о 22:41 в селі Черче Камінь-Каширського району рятувальники 8 ДПРЧ м. Камінь-Каширська та МПО с. Черче ліквідували загоряння господарської будівлі.

А о 00:48 в Ковелі на вулиці Б.Хмельницького 29 рятувальники 4 ДПРЧ м. Ковель ліквідували пожежу у житловому будинку.

Вже о 03:48 в селі Уляники Луцького району, рятувальники 3 ДПРЧ ліквідували пожежу у житловому будинку.

А о 00:48 у Ковелі на вул.Б.Хмельницького, 29. вогнеборці 4 ДПРЧ ліквідували пожежу в цегляній прибудові будинку.

Потерпілих немає.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги
У Ківерцях шиють валянки для військових на передову
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як Водохреще відзначили волинські воїни
Сьогодні, 12:41
У ніч на Водохреще на Волині – чотири пожежі
Сьогодні, 12:09
Зворушливе відео: момент порятунку жінки з-під завалів на Харківщині
Сьогодні, 11:43
Через негоду в Україні можуть перекрити низку трас. Перелік
Сьогодні, 11:10
У Луцьку попрощалися із Героєм Миколою Трофимчуком
Сьогодні, 10:39
Схожі новини
У пожежі на Волині загинув 54-річний чоловік У пожежі на Волині загинув 54-річний чоловік
01 січень, 14:47
На Волині горіли дві квартири та лазня На Волині горіли дві квартири та лазня
26 грудень, 2023, 11:05
У Луцьку та Горохові через несправну електрику горіли дві автівки У Луцьку та Горохові через несправну електрику горіли дві автівки
17 грудень, 2023, 13:47
У Луцьку сталася пожежа через газовий балон, вогнеборці запобігли вибуху. ФОТО У Луцьку сталася пожежа через газовий балон, вогнеборці запобігли вибуху. ФОТО
17 грудень, 2023, 11:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як Водохреще відзначили волинські воїни
Сьогодні, 12:41
 0
Спомин про Героя. Ластівка з Волині
Сьогодні, 12:19
 0
У ніч на Водохреще на Волині – чотири пожежі
Сьогодні, 12:09
 0
Зворушливе відео: момент порятунку жінки з-під завалів на Харківщині
Сьогодні, 11:43
 0
Через негоду в Україні можуть перекрити низку трас. Перелік
Сьогодні, 11:10
 0
Медіа
відео
1/8