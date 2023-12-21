Трампа хочуть виключити зі списків у 34 штатах США

виключення Дональда Трампа з виборчих списків.



Деякі суди відхилили такі позови, проте в більш ніж 20 штатах це питання залишається на порядку денному, повідомляє



Водночас Верховний суд Сполучених Штатів оголосив про розгляд питання дискваліфікації Трампа з внутрішньопартійних виборів Республіканської партії на підставі поправки до Конституції, що забороняє участь у «повстанні чи заколоті».



Це рішення значно вплине на перебіг президентської кампанії у США, оскільки воно може або поховати шанси Трампа на обрання, або, навпаки, ще більше заохотити його та його прихильників, які вважають застосування 14-ї поправки «полюванням на відьом».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 34 штатах США виборці стали ініціаторамиДеякі суди відхилили такі позови, проте в більш ніж 20 штатах це питання залишається на порядку денному, повідомляє The New York Times Водночас Верховний суд Сполучених Штатів оголосив про розгляд питання дискваліфікації Трампа з внутрішньопартійних виборів Республіканської партії на підставі поправки до Конституції, що забороняє участь у «повстанні чи заколоті».Це рішення значно вплине на перебіг президентської кампанії у США, оскільки воно може або поховати шанси Трампа на обрання, або, навпаки, ще більше заохотити його та його прихильників, які вважають застосування 14-ї поправки «полюванням на відьом».

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