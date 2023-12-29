Бійці тероборони Волині відзначили Водохреще

Із нагоди Богоявлення та Хрещення Господнього капелан Волинської бригади тероборони, отецьна світанку 6 січня здійснив чин великого освячення води.Про це у фейсбуці повідомляє 100 окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.Після цього особовий склад, вільний від бойового чергування, мав можливість не лише скуштувати свяченої водички, а й перевірити загартованість свого духу, пірнувши в зимове озеро.Приклад, як і належить, показав командир 100 обр ТрО, полковник«Щиро віримо, що Водохресні свята очистять нашу землю від зла і додадуть Збройним Силам України ще більшого натхнення у боротьбі з ворогом!» - зазначили у військовій частині.Нагадаємо, військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великогоз нагоди Водохреща.