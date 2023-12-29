Бійці тероборони Волині відзначили Водохреще
Сьогодні, 14:10
Із нагоди Богоявлення та Хрещення Господнього капелан Волинської бригади тероборони, отець Володимир Труш на світанку 6 січня здійснив чин великого освячення води.
Про це у фейсбуці повідомляє 100 окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.
Після цього особовий склад, вільний від бойового чергування, мав можливість не лише скуштувати свяченої водички, а й перевірити загартованість свого духу, пірнувши в зимове озеро.
Приклад, як і належить, показав командир 100 обр ТрО, полковник Руслан Ткачук.
«Щиро віримо, що Водохресні свята очистять нашу землю від зла і додадуть Збройним Силам України ще більшого натхнення у боротьбі з ворогом!» - зазначили у військовій частині.
Нагадаємо, військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого окунулися в освячену воду з нагоди Водохреща.
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Про це у фейсбуці повідомляє 100 окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.
Після цього особовий склад, вільний від бойового чергування, мав можливість не лише скуштувати свяченої водички, а й перевірити загартованість свого духу, пірнувши в зимове озеро.
Приклад, як і належить, показав командир 100 обр ТрО, полковник Руслан Ткачук.
«Щиро віримо, що Водохресні свята очистять нашу землю від зла і додадуть Збройним Силам України ще більшого натхнення у боротьбі з ворогом!» - зазначили у військовій частині.
Нагадаємо, військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого окунулися в освячену воду з нагоди Водохреща.
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