Бійці тероборони Волині відзначили Водохреще

Бійці тероборони Волині відзначили Водохреще
Із нагоди Богоявлення та Хрещення Господнього капелан Волинської бригади тероборони, отець Володимир Труш на світанку 6 січня здійснив чин великого освячення води.

Про це у фейсбуці повідомляє 100 окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.

Після цього особовий склад, вільний від бойового чергування, мав можливість не лише скуштувати свяченої водички, а й перевірити загартованість свого духу, пірнувши в зимове озеро.

Приклад, як і належить, показав командир 100 обр ТрО, полковник Руслан Ткачук.

«Щиро віримо, що Водохресні свята очистять нашу землю від зла і додадуть Збройним Силам України ще більшого натхнення у боротьбі з ворогом!» - зазначили у військовій частині.



Нагадаємо, військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого окунулися в освячену воду з нагоди Водохреща.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги
У Ківерцях шиють валянки для військових на передову
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Бійці тероборони Волині відзначили Водохреще
Сьогодні, 14:10
Через коротке замикання на Волині спалахнув житловий будинок
Сьогодні, 13:41
Трампа хочуть виключити зі списків у 34 штатах США
Сьогодні, 13:15
Як Водохреще відзначили волинські воїни
Сьогодні, 12:41
У ніч на Водохреще на Волині – чотири пожежі
Сьогодні, 12:09
Схожі новини
У бліндажі з кицею і метеликом: воїни з Волині поділилися зворушливим фото У бліндажі з кицею і метеликом: воїни з Волині поділилися зворушливим фото
05 січень, 19:23
Депутат із Волині пішов до ЗСУ добровольцем у перший день Великої війни Депутат із Волині пішов до ЗСУ добровольцем у перший день Великої війни
04 січень, 18:32
Волинські воїни показали, як знищили бліндаж із ворогами Волинські воїни показали, як знищили бліндаж із ворогами
04 січень, 17:46
Волинська тероборона відбила атаки загарбників на сході: показали відео Волинська тероборона відбила атаки загарбників на сході: показали відео
29 грудень, 2023, 11:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Бійці тероборони Волині відзначили Водохреще
Сьогодні, 14:10
 0
Через коротке замикання на Волині спалахнув житловий будинок
Сьогодні, 13:41
 0
Трампа хочуть виключити зі списків у 34 штатах США
Сьогодні, 13:15
 0
Як Водохреще відзначили волинські воїни
Сьогодні, 12:41
 0
Спомин про Героя. Ластівка з Волині
Сьогодні, 12:19
 0
Медіа
відео
1/8