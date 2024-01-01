Волиняни навколішки зустріли полеглого Героя Олександра Гапонюка

Олександра Гапонюка.



Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська міськрада.



Страшним смутком покрита Камінь-Каширська громада. Спочити вічним сном, на рідну землю, повернувся загиблий Герой — Гапонюк Олександр Петрович.



Краяни зустріли свого Захисника на колінах живим коридором Слави з прапорами, дорогу встелити гілками сосни та квітами.



«Біль втрати вічний, як і пам'ять про нашого хороброго солдата. Герої не вмирають!» - зазначили у міськраді.



В останній земний шлях воїна проведуть завтра, 7 січня, о 13:00. Чин Заупокійного відспівування загиблого Захисника України Олександра Гапонюка відбудеться в храмі Святих апостолів Петра і Павла. Поховають бійця на кладовищі села Підцир'я.



«Вічна Слава Герою!» - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Камені-Каширському громада живим коридором навколішки зустріла скорботний кортеж із тілом полеглого військовослужбовцяПро це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська міськрада.Страшним смутком покрита Камінь-Каширська громада. Спочити вічним сном, на рідну землю, повернувся— Гапонюк Олександр Петрович.Краяни зустріли свого Захисника на колінах живим коридором Слави з прапорами, дорогу встелити гілками сосни та квітами.«Біль втрати вічний, як і пам'ять про нашого хороброго солдата. Герої не вмирають!» - зазначили у міськраді.В останній земний шлях воїна проведуть завтра, 7 січня, о 13:00. Чин Заупокійного відспівування загиблого Захисника України Олександра Гапонюка відбудеться в храмі Святих апостолів Петра і Павла. Поховають бійця на кладовищі села Підцир'я.«Вічна Слава Герою!» - йдеться у повідомленні.

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