Волиняни навколішки зустріли полеглого Героя Олександра Гапонюка
Сьогодні, 15:24
У Камені-Каширському громада живим коридором навколішки зустріла скорботний кортеж із тілом полеглого військовослужбовця Олександра Гапонюка.
Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська міськрада.
Страшним смутком покрита Камінь-Каширська громада. Спочити вічним сном, на рідну землю, повернувся загиблий Герой — Гапонюк Олександр Петрович.
Краяни зустріли свого Захисника на колінах живим коридором Слави з прапорами, дорогу встелити гілками сосни та квітами.
«Біль втрати вічний, як і пам'ять про нашого хороброго солдата. Герої не вмирають!» - зазначили у міськраді.
В останній земний шлях воїна проведуть завтра, 7 січня, о 13:00. Чин Заупокійного відспівування загиблого Захисника України Олександра Гапонюка відбудеться в храмі Святих апостолів Петра і Павла. Поховають бійця на кладовищі села Підцир'я.
«Вічна Слава Герою!» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська міськрада.
Страшним смутком покрита Камінь-Каширська громада. Спочити вічним сном, на рідну землю, повернувся загиблий Герой — Гапонюк Олександр Петрович.
Краяни зустріли свого Захисника на колінах живим коридором Слави з прапорами, дорогу встелити гілками сосни та квітами.
«Біль втрати вічний, як і пам'ять про нашого хороброго солдата. Герої не вмирають!» - зазначили у міськраді.
В останній земний шлях воїна проведуть завтра, 7 січня, о 13:00. Чин Заупокійного відспівування загиблого Захисника України Олександра Гапонюка відбудеться в храмі Святих апостолів Петра і Павла. Поховають бійця на кладовищі села Підцир'я.
«Вічна Слава Герою!» - йдеться у повідомленні.
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