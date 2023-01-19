Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні, 6 січня, за новим Православним календарем святкуємо Богоявлення, Хрещення Господнє або Водохреще – завершальне свято із різдвяно-новорічного циклу.Одразу після богослужіння в Свято-Троїцькому соборі хресний хід рушив вулицями Луцька до пляжу в Центральному парку імені, де Митрополит Луцький та Волинськийосвятив воду у річці Стир.Вважається, що вода, освячена напередодні Водохреща та у день Богоявлення має неймовірну силу: нею окроплюють храми та домівки, дають пити тяжкохворим, зберігають вдома протягом року до наступного Водохреща.Читайте також:До слова, пірнати в ополонку сьогодні не надто холодно, адже температура повітря коливається в межах 0°С.Як відбувалося освячення води та як лучани пірнали у воду - у фоторепортажі