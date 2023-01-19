Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 14:25
Сьогодні, 6 січня, за новим Православним календарем святкуємо Богоявлення, Хрещення Господнє або Водохреще – завершальне свято із різдвяно-новорічного циклу.
Одразу після богослужіння в Свято-Троїцькому соборі хресний хід рушив вулицями Луцька до пляжу в Центральному парку імені Лесі Українки, де Митрополит Луцький та Волинський Михаїл освятив воду у річці Стир.
Вважається, що вода, освячена напередодні Водохреща та у день Богоявлення має неймовірну силу: нею окроплюють храми та домівки, дають пити тяжкохворим, зберігають вдома протягом року до наступного Водохреща.
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До слова, пірнати в ополонку сьогодні не надто холодно, адже температура повітря коливається в межах 0°С.
Як відбувалося освячення води та як лучани пірнали у воду - у фоторепортажі Інформаційного агентства ВолиньPost.
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Одразу після богослужіння в Свято-Троїцькому соборі хресний хід рушив вулицями Луцька до пляжу в Центральному парку імені Лесі Українки, де Митрополит Луцький та Волинський Михаїл освятив воду у річці Стир.
Вважається, що вода, освячена напередодні Водохреща та у день Богоявлення має неймовірну силу: нею окроплюють храми та домівки, дають пити тяжкохворим, зберігають вдома протягом року до наступного Водохреща.
Читайте також: Як Водохреще відзначили волинські воїни
До слова, пірнати в ополонку сьогодні не надто холодно, адже температура повітря коливається в межах 0°С.
Як відбувалося освячення води та як лучани пірнали у воду - у фоторепортажі Інформаційного агентства ВолиньPost.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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