Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ

Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 6 січня, за новим Православним календарем святкуємо Богоявлення, Хрещення Господнє або Водохреще – завершальне свято із різдвяно-новорічного циклу.

Одразу після богослужіння в Свято-Троїцькому соборі хресний хід рушив вулицями Луцька до пляжу в Центральному парку імені Лесі Українки, де Митрополит Луцький та Волинський Михаїл освятив воду у річці Стир.

Вважається, що вода, освячена напередодні Водохреща та у день Богоявлення має неймовірну силу: нею окроплюють храми та домівки, дають пити тяжкохворим, зберігають вдома протягом року до наступного Водохреща.

Читайте також: Як Водохреще відзначили волинські воїни

До слова, пірнати в ополонку сьогодні не надто холодно, адже температура повітря коливається в межах 0°С.

Як відбувалося освячення води та як лучани пірнали у воду - у фоторепортажі Інформаційного агентства ВолиньPost.

Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Водохреще, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги
У Ківерцях шиють валянки для військових на передову
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волиняни навколішки зустріли полеглого Героя Олександра Гапонюка
Сьогодні, 15:24
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 14:25
Бійці тероборони Волині відзначили Водохреще
Сьогодні, 14:10
Через коротке замикання на Волині спалахнув житловий будинок
Сьогодні, 13:41
Трампа хочуть виключити зі списків у 34 штатах США
Сьогодні, 13:15
Схожі новини
Під час водохрещенських купань у Стиру за безпекою стежили медики, водолази і рятувальники. ВІДЕО Під час водохрещенських купань у Стиру за безпекою стежили медики, водолази і рятувальники. ВІДЕО
19 січень, 2023, 22:13
Водохреще-2023: як і коли у Луцьку освячуватимуть воду Водохреще-2023: як і коли у Луцьку освячуватимуть воду
16 січень, 2023, 14:05
10-річного хлопчика, який у Луцьку знепритомнів після пірнання в ополонку, виписали з лікарні 10-річного хлопчика, який у Луцьку знепритомнів після пірнання в ополонку, виписали з лікарні
22 січень, 2021, 14:30
Сотні людей і святкова хода: яким було Водохреще в Луцьку 90 років тому. РЕТРОФОТО Сотні людей і святкова хода: яким було Водохреще в Луцьку 90 років тому. РЕТРОФОТО
19 січень, 2021, 11:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волиняни навколішки зустріли полеглого Героя Олександра Гапонюка
Сьогодні, 15:24
 0
Мати-героїня з Волині про дітей на фронті: «Живу від дзвінка до дзвінка»
Сьогодні, 15:00
 0
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 14:25
 0
Бійці тероборони Волині відзначили Водохреще
Сьогодні, 14:10
 0
Через коротке замикання на Волині спалахнув житловий будинок
Сьогодні, 13:41
 0
Медіа
відео
1/8