Як Водохреще відзначили волинські воїни

Як Водохреще відзначили волинські воїни
Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого окунулися в освячену воду з нагоди Водохреща.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці військової частини у фейсбуці.

Капелан Князівської бригади отець Ігор Бігун звершив Йорданське освячення води.

«Спільна молитва в поєднанні з Йорданською водою робить справжнє диво - зміцнює віру й тіло! Зі святом!» - йдеться у повідомленні.


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Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
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