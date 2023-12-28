Як Водохреще відзначили волинські воїни
Сьогодні, 12:41
Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого окунулися в освячену воду з нагоди Водохреща.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці військової частини у фейсбуці.
Капелан Князівської бригади отець Ігор Бігун звершив Йорданське освячення води.
«Спільна молитва в поєднанні з Йорданською водою робить справжнє диво - зміцнює віру й тіло! Зі святом!» - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці військової частини у фейсбуці.
Капелан Князівської бригади отець Ігор Бігун звершив Йорданське освячення води.
«Спільна молитва в поєднанні з Йорданською водою робить справжнє диво - зміцнює віру й тіло! Зі святом!» - йдеться у повідомленні.
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