Через коротке замикання на Волині спалахнув житловий будинок

Через коротке замикання на Волині спалахнув житловий будинок
Волинські рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку, що виникла у Камені-Каширському сьогодні, 6 січня.

Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.

Сьогодні о 9:49 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку на вулиці Перемоги у місті Камені-Каширському. На місце події прибули вогнеборці 8 ДПРЧ м. Камінь-Каширський.

В ході розвідки рятувальники включилися в апарати на стисненому повітрі та була створена ланка ГДЗС для роботи в задимленому середовищі.

Потерпілих не виявлено. На гасіння подали 2 ручних стволи. Пожежу вдалося ліквідувати о 11:00.

Причина пожежі: коротке замикання.


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Теги: пожежа, Волинь
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