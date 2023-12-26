Через коротке замикання на Волині спалахнув житловий будинок

Волинські рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку, що виникла у Камені-Каширському сьогодні, 6 січня.Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.Сьогодні о 9:49 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку на вулиці Перемоги у місті Камені-Каширському. На місце події прибули вогнеборці 8 ДПРЧ м. Камінь-Каширський.В ході розвідки рятувальники включилися в апарати на стисненому повітрі та була створена ланка ГДЗС для роботи в задимленому середовищі.Потерпілих не виявлено. На гасіння подали 2 ручних стволи. Пожежу вдалося ліквідувати о 11:00.Причина пожежі: