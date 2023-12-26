Через коротке замикання на Волині спалахнув житловий будинок
Сьогодні, 13:41
Волинські рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку, що виникла у Камені-Каширському сьогодні, 6 січня.
Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Сьогодні о 9:49 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку на вулиці Перемоги у місті Камені-Каширському. На місце події прибули вогнеборці 8 ДПРЧ м. Камінь-Каширський.
В ході розвідки рятувальники включилися в апарати на стисненому повітрі та була створена ланка ГДЗС для роботи в задимленому середовищі.
Потерпілих не виявлено. На гасіння подали 2 ручних стволи. Пожежу вдалося ліквідувати о 11:00.
Причина пожежі: коротке замикання.
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Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Сьогодні о 9:49 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку на вулиці Перемоги у місті Камені-Каширському. На місце події прибули вогнеборці 8 ДПРЧ м. Камінь-Каширський.
В ході розвідки рятувальники включилися в апарати на стисненому повітрі та була створена ланка ГДЗС для роботи в задимленому середовищі.
Потерпілих не виявлено. На гасіння подали 2 ручних стволи. Пожежу вдалося ліквідувати о 11:00.
Причина пожежі: коротке замикання.
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