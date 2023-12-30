Зворушливе відео: момент порятунку жінки з-під завалів на Харківщині
Сьогодні, 11:43
На відео потрапив зворушливий момент порятунку жінки з-під завалів після ворожого обстрілу Куп’янська на Харківщині.
Про це в телеграмі повідомляє МВС.
Уночі ворог продовжував наносити удари по житловому сектору міста.
Під завалами одного з будинків знаходилась 60-річна жінка.
Рятувальники визволили її та передали медикам.
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Про це в телеграмі повідомляє МВС.
Уночі ворог продовжував наносити удари по житловому сектору міста.
Під завалами одного з будинків знаходилась 60-річна жінка.
Рятувальники визволили її та передали медикам.
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