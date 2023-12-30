Зворушливе відео: момент порятунку жінки з-під завалів на Харківщині

Зворушливе відео: момент порятунку жінки з-під завалів на Харківщині
На відео потрапив зворушливий момент порятунку жінки з-під завалів після ворожого обстрілу Куп’янська на Харківщині.

Про це в телеграмі повідомляє МВС.

Уночі ворог продовжував наносити удари по житловому сектору міста.

Під завалами одного з будинків знаходилась 60-річна жінка.

Рятувальники визволили її та передали медикам.


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Теги: обстріл, війна
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