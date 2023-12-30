Зворушливе відео: момент порятунку жінки з-під завалів на Харківщині





Про це в телеграмі повідомляє МВС.



Уночі ворог продовжував наносити удари по житловому сектору міста.



Під завалами одного з будинків знаходилась 60-річна жінка.



Рятувальники визволили її та передали медикам.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На відео потрапив зворушливий момент порятунку жінки з-під завалів після ворожого обстрілу Куп’янська на Харківщині.Про це в телеграмі повідомляє МВС.Уночі ворогпо житловому сектору міста.Під завалами одного з будинків знаходилась 60-річна жінка.Рятувальники визволили її та передали медикам.

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