П’яний водій на Волині влетів у паркан

нетверезого водія трапилася аварія.



Про це пише



За попередньо інформацією, 41-річний житель сусіднього села Вільхівка, керуючи автомобілем Lexus, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки і в’їхав у паркан одного з приватних обійсть.



Цього могло б не статися, якби водій не був під мухою. На щастя, він не постраждав.



Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) ГУНП України у Волинській області склали на порушника адміністративні протоколи серії за порушення вимог ст 124 КУпАП (тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року) та ч 1 ст 130 КУпАП (конфіскація автомобіля тощо).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Ярівка Горохівської територіальної громади Луцького району з винитрапилася аварія.Про це пише Волинь-нова За попередньо інформацією, 41-річний житель сусіднього села Вільхівка, керуючи автомобілем Lexus, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки і в’їхав у паркан одного з приватних обійсть.Цього могло б не статися, якби водій не був під мухою. На щастя, він не постраждав.Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) ГУНП України у Волинській області склали на порушника адміністративні протоколи серії за порушення вимог ст 124 КУпАП (тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року) та ч 1 ст 130 КУпАП (конфіскація автомобіля тощо).

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