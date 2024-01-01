П’яний водій на Волині влетів у паркан
Сьогодні, 16:09
У селі Ярівка Горохівської територіальної громади Луцького району з вини нетверезого водія трапилася аварія.
Про це пише Волинь-нова.
За попередньо інформацією, 41-річний житель сусіднього села Вільхівка, керуючи автомобілем Lexus, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки і в’їхав у паркан одного з приватних обійсть.
Цього могло б не статися, якби водій не був під мухою. На щастя, він не постраждав.
Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) ГУНП України у Волинській області склали на порушника адміністративні протоколи серії за порушення вимог ст 124 КУпАП (тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року) та ч 1 ст 130 КУпАП (конфіскація автомобіля тощо).
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Про це пише Волинь-нова.
За попередньо інформацією, 41-річний житель сусіднього села Вільхівка, керуючи автомобілем Lexus, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки і в’їхав у паркан одного з приватних обійсть.
Цього могло б не статися, якби водій не був під мухою. На щастя, він не постраждав.
Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) ГУНП України у Волинській області склали на порушника адміністративні протоколи серії за порушення вимог ст 124 КУпАП (тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року) та ч 1 ст 130 КУпАП (конфіскація автомобіля тощо).
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